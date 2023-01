Fundação Butantan recebe investimento de R$1 bilhão do BID Invest para construção de fábrica de vacina e linha de envase

O CPFI é destinado a envase e liofilização, etapas de finalização de diferentes imunobiológicos produzidos pelo Butantan, como vacinas, soros e anticorpos monoclonais. Assim, servirá de apoio a todas as outras fábricas do parque industrial. Já o CPVO-2 é uma planta de expansão da produção de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) com base em ovos – que é o caso da vacina da gripe e da ButanVac, imunizante contra a Covid-19 em desenvolvimento pelo Butantan.

No ano passado, o Butantan produziu 100 milhões de doses de CoronaVac, 80 milhões de doses de vacina contra a gripe, 28 milhões de doses de vacinas contra hepatite A e B, HPV, DTaP e raiva, e 560 mil unidades de soros.

O BID Invest é uma organização financeira internacional que tem como propósito apoiar projetos baseados em valores como sustentabilidade, equidade e desenvolvimento social e econômico – pautas que estão fortemente alinhadas à atuação do Butantan. A organização acompanhará a construção das plantas desde o lançamento do chamamento público e a fase de contratação até a execução das obras. A expectativa é que as fábricas sejam finalizadas em cinco anos.

“Essa parceria vai muito além do suporte financeiro para execução dos dois projetos; é uma relação que vai se construir com muito conhecimento compartilhado. É a primeira vez que o Butantan busca financiamento nessa proporção para suas obras, e ter a experiência do BID, que já apoia projetos grandes de infraestrutura, vai abrir portas para outros projetos nesse sentido, impactando o crescimento da produção de imunobiológicos no país”, destaca Cristiano.

No Brasil, na área de saúde, o BID já fechou acordos com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Grupo Alliar Medicina Diagnóstica. No total, 159 projetos brasileiros de diversas áreas foram financiados pela organização, em áreas como energia, infraestrutura social, tecnologia, turismo e transporte.

Responsabilidade socioambiental

Uma das frentes mais importantes de avaliação do BID Invest para a aprovação de financiamentos diz respeito à sustentabilidade. Ficou claro, durante as diligências feitas pela agência de fomento, que o Butantan, como principal produtor de imunobiológicos destinados à saúde pública do Brasil, adota medidas fundamentadas na responsabilidade socioambiental, visando à prevenção de impactos ambientais e ao uso racional dos recursos naturais no desenvolvimento de suas atividades.

“A parceria com o BID favorece ainda mais as práticas sustentáveis no Butantan, com desenvolvimento de projetos para melhoria da eficiência energética e consumo de água, além do fortalecimento dos controles ambientais e programas de prevenção de impactos das unidades produtivas que já vêm sendo realizados”, resume a gerente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente do Butantan, Vanessa Evelin Jesus.