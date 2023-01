Comunicação do Butantan ganha prêmios Jatobá de Relações Públicas com trabalho de combate a fake news

Para combater a enxurrada de desinformação que inundava a internet, os grupos de WhatsApp e até mesmo reportagens na imprensa, o Butantan trabalhou em diversas frentes para levar informação confiável e de qualidade à população sobre o vírus SARS-CoV-2.

O Portal do Butantan criou a editoria Fato/Fake para desmentir afirmações inverídicas e boatos. Nas redes sociais, foi criado um selo de “fake news” para desmentir inverdades, sempre com a validação de cientistas e dados de pesquisa. Para rebater imprecisões divulgadas na imprensa, os profissionais da equipe produziram notas e matérias com esclarecimentos. Cada reportagem respondida gerava uma campanha de esclarecimento, com apresentação de números, depoimentos de cientistas e envio de conteúdo aos veículos de comunicação.

A edição de 2022 foi a sexta do Prêmio Jatobá. Foram inscritos 273 trabalhos de 93 organizações, sendo 35 agências butique, 23 grandes agências e 35 empresas públicas ou privadas. Desses, 139 trabalhos foram classificados para a final, distribuídos em 30 categorias, além dos prêmios especiais Destaque, Organizações e Cases do Ano. A decisão ficou a cargo de um grupo de 57 jurados formado por professores, executivos, consultores e empresários.

Todos os trabalhos enviados para o prêmio são disponibilizados no Banco de Cases do Jatobá.

Este é o segundo ano consecutivo que o Butantan sai vencedor da premiação. Em 2021, a instituição ganhou a categoria Projeto Especial com a divulgação do estudo de efetividade vacinal Projeto S.

O Prêmio Latino Americano de Excelência e Inovação em PR 2022 – Troféu Jatobá PR é uma iniciativa do Grupo Empresarial de Comunicação (Gecom), integrado pelas empresas Business News, Boxnet, Jornalistas Editora e Mega Brasil, com apoio da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (ABRACOM).