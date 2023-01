Projeto Férias nos Parques realiza atividade sobre Educação Ambiental

Texto: Rafaela Anastácio

Fotos: Fernanda Cazarini

A segunda semana do Projeto Férias nos Parques já começou. Na terça-feira, (17/1), mais de 50 mudas foram plantadas em garrafas PET no Parque Nelson Vilha Dias, no Jardim Rochdale.

Munícipes que estavam no parque e se interessaram pela atividade, que tinha auxílio de monitores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), puderam plantar mudas em garrafas de plástico transformadas em vasos e levá-los para casa.

“O objetivo dessa dinâmica é estimular a reciclagem, mostrar como resíduos descartáveis podem ser transformados em coisas novas e evitar o descarte irregular de lixo de forma didática, trazendo exercícios simples que mostram a importância da educação ambiental”, disse Evellyn Nogueira, do Departamento de Educação Ambiental da SEMARH.

Após permanecer no Parque Chico Mendes entre os dias 9 e 15/1, as atividades, gratuitas e abertas ao público, estarão no Parque do Rochdale até domingo (22/1).

A ação conta com a parceria das secretarias de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Esporte, Recreação e Lazer; Cultura; Assistência Social; Infância e Juventude e Defesa Civil.

Serviço:

Parque Ecológico do Rochdale

Avenida das Esmeraldas, 100 – Rochdale

Programação

19/1 (quinta-feira) 14h – Conhecendo os super-cães da Defesa Civil

20/1 (sexta-feira) 14h – Eco pintura no parque

21/1 (sábado) 9h – Esporte para crianças: futebol, luta, xadrez gigante e pingue-pongue

22/1 (domingo) 9h – Teatro e pintura de rosto

Mais informações: (11) 3652-9111 / dgea.semarhosasco.sp.gov.br / @semarhosasco