Mutirão da Saúde realiza mais de 2.500 atendimentos

Texto: Olga Liotta

Fotos: Marcelo Deck

O terceiro mutirão da Saúde, organizado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco, realizou no último fim de semana, 14 e 15/01, 2.656 atendimentos (consultas, exames e serviço de enfermagem) na Policlínica Leonil Crê Bortolosso, localizada no Jardim Piratininga, na zona Norte.

Os atendimentos foram nas especialidades de oftalmologia (434 pacientes), cardiologia (258), endocrinologista (136), reumatologista (70) e urologia (45). Outros 430 pacientes procuraram os serviços de enfermagem.

Além das consultas, também foram realizados exames como tonometria e refração ocular (434 cada um); antropometria (136), ecocardiograma (258) e densitometria óssea (21), totalizando 1.283 exames.

Valquíria Goulart, 49 anos, passou com o cardiologista. Falta de ar e cansaço foram os sintomas apresentados pela paciente. Ela estava acompanhada da mãe, Rosa M. Goulart, 74, e conta que aguardava há algum tempo o atendimento e ficou feliz quando recebeu a ligação da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. “Super organizado, rápido e o médico foi muito atencioso. Que haja sempre mais mutirões como esse”, avaliou.

Maria do Carmo S. Paula, 63, tem problemas no nervo ciático. Ela faz acompanhamento com reumatologista, mas recentemente tem apresentado formigamentos nas mãos. “Passar com especialista é muito importante, melhora a qualidade de vida das pessoas com dor. Essa iniciativa é essencial, pois agiliza nosso tratamento”, comentou.

Edileuza Trajano, 55, moradora da região, passou com endocrinologista e também concorda. “Muito bom!”.

Os mutirões da Saúde visam agilizar o atendimento a munícipes que aguardam consultas por especialidades na rede municipal aumentando a oferta de vagas, diminuindo assim o tempo de espera. A ação conta com apoio do Legislativo Municipal, por meio da destinação de emendas parlamentares.

“Os mutirões são muito importantes e oportunos num momento pós-pandemia, em que o serviço de saúde teve um acúmulo de casos de especialidades represados e essa estratégia visa recuperar esse tempo e atender com mais brevidade os pacientes. A ação multidisciplinar nesses mutirões é o diferencial, pois além de atender um número maior de pacientes, traz mais qualidade ao atendimento, com mais resolutividade e efetividade aos casos atendidos”, avalia o secretário de Saúde, Fernando Machado.

Os agendamentos para os Mutirões da Saúde são feitos pela Central de Regulação de Vagas da Secretaria de Saúde. Mesmo com agendamento confirmado, o total de ausências no sábado foi de 32,7%, e no domingo, 36,8%. Para os próximos mutirões, a Secretaria de Saúde recomenda que, no dia agendado, caso o munícipe não possa comparecer à consulta, que seja feito o cancelamento com antecedência para que a vaga seja destinada a outra pessoa. O telefone para contato é (11) 3699-8900.