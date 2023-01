Avenida Brasil será parcialmente interditada dia 17 para obras sob o viaduto da Castello Branco, no Rochdale

Texto: Marco Borba

Imagens: Divulgação

O motorista que circula diariamente pela Avenida Brasil, na zona Norte, sentido centro de Osasco, deverá, na medida do possível, evitar o local na próxima terça-feira, 17 de janeiro. É que a faixa da direita da via, debaixo do viaduto da Castello Branco, sentido interior, será interditada a partir das 7h da manhã para as obras de concretagem do bloco de fundação que sustentará a futura alça de acesso da rodovia à cidade.

Outra alternativa para quem está na zona Norte e precisa se deslocar para o centro ou zona Sul é utilizar a Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Piratininga, e acessar o viaduto Presidente Tancredo Neves.

A estimativa da concessionária CCR, responsável pela obra, é de que a operação tenha duração de 36 horas.

Esta é a terceira concretagem realizada durante as obras da futura ponte. O bloco possui 15 metros de comprimento, 15 metros de largura e 4 metros de altura e receberá cerca de 900 m³ de concreto usinado, o que equivale a 113 caminhões tipo betoneiras, além de 115 toneladas de aço.

O tráfego da Avenida Brasil fluirá normalmente pelas demais faixas evitando, assim, maiores impactos no local. Todo o trajeto será orientado com faixas e sinalização viária pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

Com investimentos da ordem de R$ 232 milhões, o projeto da nova ponte de acesso a Osasco, que fará a ligação da Castello Branco na altura do km 15 com a Avenida Fuad Auada, trará mais segurança e fluidez ao trânsito.

Além da ponte, estão previstos ainda a implantação de sinalização vertical e horizontal ao longo da obra e elementos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas. As obras foram iniciadas em abril do ano passado, com prazo contratual de 23 meses para execução.