Osasco empossa 124 servidores para diversas secretarias

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck

Na sexta-feira, 13/1, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Administração, empossou 124 novos servidores que atuarão em diversas secretarias municipais. No encontro de integração, que aconteceu na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço, os colaboradores receberam orientações sobre funções, salários, benefícios e puderem conhecer um pouco mais da cidade.

Tomaram posse: agentes de combate a endemias (25), arquiteto (1), assistentes sociais (5), auxiliares de necropsia (3), cozinheiros (2), cuidador social (1), dentista (1), educador social (1), enfermeiro obstetra (4), engenheiro agrônomo (1), médico vascular (1), oficiais administrativo (25), oficiais de escola (12), psicólogo (1), serventes de escola (33), zeladores de escola (3) e zeladores de espaço esportivo (5).

O prefeito Rogério Lins participou da integração, desejou boa sorte aos novos servidores e falou da importância do encontro. “A Prefeitura antes não tinha o hábito de fazer encontros como esse com os novos servidores e acabávamos não nos conhecendo. E hoje, a gente tem um entendimento diferente e acreditamos que esse momento de integração é muito importante pra você e pra nós que já estamos no serviço público há algum tempo”, disse. “Sejam bem-vindos. E se eu puder fazer um pedido a vocês, peço que sirvam com amor. Cuidem das pessoas como você gostam de ser tratados”, finalizou.

A atividade contou com a presença dos secretários Cláudio Monteiro (Administração) e Michel Conde (interino de Governo).