Portais do Trabalhador de Osasco oferecem vagas de empregos diariamente

Texto: Olga Liotta

Fotos: Secom/PMO

Os Portais do Trabalhador, órgãos vinculados à Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) da Prefeitura de Osasco, são unidades de prestação de serviço público, com a finalidade de captar, cadastrar e oferecer aos munícipes desempregados, vagas de emprego, além de prestar serviços de cidadania à população como inserção e atualização do Cad Único e Seguro Desemprego, por exemplo. De segunda à quarta, a unidade Centro também disponibiliza guichê do CIEE para os jovens que procuram por estágio.

Diariamente têm vagas em aberto pelas empresas cadastradas, de acordo com suas demandas. São vagas para todos os níveis de escolaridade. O meio de o munícipe ficar por dentro das oportunidades é seguir as redes sociais do Portal do Trabalhador: Facebook: https://www.facebook.com/portalosascosp ou Instagram: https://www.instagram.com/portaldotrabalhador/

Os interessados também podem procurar uma das três unidades dos Portais, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, distribuídas em três regiões: no Centro (Rua Fiorino Beltramo, 300), na zona Sul (Avenida Sarah Veloso, 106) e na zona Norte (Avenida Presidente Costa e Silva, 372).

É importante ressaltar que os processos seletivos acontecem a todo o momento e, a disponibilização das vagas dependem da oferta, podendo encerrar-se com rapidez.

Os Portais também oferecem cursos de qualificação profissional online e presencial, totalmente gratuitos e com certificado. Os cursos acontecem nas três unidades e nos Centros de Inclusão Digital (CIDs), visando apoiar o trabalhador em suas necessidades de qualificação e requalificação profissional.

Os interessados podem comparecer munidos de RG e CPF, a partir das 8h, para fazer inscrição nas unidades ou inscreverem-se por meio da plataforma EAD que o Portal mantém em parceria com a Fatec. Para a modalidade online, o endereço da plataforma é www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br.

Para mais informações sobre vagas de empregos e cursos, ligue na SETRE, no telefone: (11) 3653-1133 ou na Central 156, pelo telefone 3651-7080.