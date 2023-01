Centro de Reabilitação Edmundo Burjato promove oficinas de verão com conviventes

Texto: Olga Liotta

Fotos: Fernanda Cazarini/CER Burjato II

O Centro Especializado em Reabilitação (CRE) Dr. Edmundo Campanhã Burjato, vinculado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco, está ministrando aos conviventes atendidos na unidade Bela Vista diversas atividades nas Oficinas de Verão 2023.

Com propostas diferenciadas, as atividades são acompanhadas por oficineiros e cuidadores. As ações vão de 9 a 20/1. É atendido um grupo por semana.

Nas Oficinas de “Vivência Culinária”, os participantes aprederam a produzir sorvetes e refrigerantes de frutas, e ainda colocaram a mão na massa preparando pizzas de muzzarela.

Nas oficinas com técnicas tie dye (tingimento de camisetas com estampas irregulares e coloridas), a produção recebeu elogios dos oficineiros e tutores.

Houve ainda atividades esportivas com futebol de sabão e cama elástica e um baile de máscaras, com os acessórios produzidos pelos atendidos na Oficina de Confecção de Máscaras.

No dia 17/2, das 9h às 12h, o CER realizará o tradicional desfile do bloco de Carnaval “Cores em Você” pelo bairro. O desfile é aberto à população.

“Percebo o quanto meu filho fica alegre nos dias em que participa das oficinas. Está fazendo muito bem para ele e para mim também, porque de todos os lugares que passei com ele, aqui é o único que oferece suporte psicológico gratuito para as mães. Todas as terças e quintas-feiras é possível ter atendimento. Estamos muito contentes”, comentou Renata N. Ribeiro, mãe do Matheus R. Domingos, 16, recém-chegado à unidade e que participou pela primeira vez da oficina de verão.

Na próxima semana, 16 a 20/1, a nova turma de conviventes participará das mesmas atividades, além da oficina “Um dia de Clube”, que ocorrerá num clube parceiro, das 9h às 14h. A oficina foi cancelada na primeira semana por conta do clima frio e chuvoso, explicou o coordenador das oficinas terapêuticas, Ricardo Bezerra G. da Silva.

O CER Burjato atende com oficinas, reabilitação e intervenção terapêutica, crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e/ou física realizados pelo Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde (IGATS), conveniado com a Prefeitura.