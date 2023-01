Audax perde para o Vasco e se despede da Copa SP

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A derrota para o Vasco por 1 a 0 terça-feira, 10/01, no Estádio Municipal José Liberatti, no Rochdalle, resultou na eliminação do Osasco Audax da 53ª edição da Copa São Paulo de Juniores. A partida era válida pela última rodada da fase de grupos. O time osasquense se despede da competição com apenas uma vitória e duas derrotas.

A equipe carioca homenageou o ex-jogador Roberto Dinamite, falecido no último domingo, e entrou em campo com uma inscrição nas camisas com a seguinte frase: “Dinamite, o maior de todos”.

No primeiro tempo a partida teve certo equilíbrio, mas na segunda etapa os visitantes fizeram o gol e, com o resultado, chegaram a 100% de aproveitamento, com três vitórias na fase de grupos. O Hercílio Luz (SC), estreante no torneio, garantiu a outra vaga do grupo 29.

Na próxima fase os vascaínos enfrentam o Ibrachina (SP) e os catarinenses pegam o Botafogo (PB).

“Infelizmente chegou ao fim nossa participação. Fizemos um jogo extremamente digno e competitivo contra a grande equipe do Vasco da Gama, mas não alcançamos nosso objetivo”, lamentou o técnico do Audax, Marcelo Marelli.