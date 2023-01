Prefeitura promove palestra sobre Campanha do Outubro Rosa na Escola Asas da Imaginação

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Emei Asas da Imaginação, realizou nesta segunda- feira, 24, uma palestra de conscientização e prevenção ao câncer de mama.

A coordenadora pedagógica Erica Vieira e a diretora da escola Edna Nascimento falaram sobre o autocuidado e o autoexame, explicando para os pais e funcionários como faz. Além disso, houve depoimentos de mulheres que estão em tratamento ou já lutaram contra essa doença.

A diretora Edna Nascimento contou que foi através de uma cotovelada no peito, na qual sentiu fortes dores, que descobriu aos 37 anos que estava com câncer de mama, após consulta médica. Ela precisou passar por cirurgia e pouco tempo depois realizou a quimioterapia e hoje está curada do câncer.

Pouco tempo depois da notícia de cura, Edna descobriu que estava grávida e ficou muito feliz. Hoje, seu filho tem cinco anos e veio ao mundo com muita saúde.

A prevenção é muito importante para o diagnóstico precoce. As mulheres devem fazer o autoexame, além de mamografia, principalmente da faixa etária de 50 a 69 anos. Se você tem essa idade, procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência.