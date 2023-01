Prefeitura de Carapicuíba realiza “Aulão do Enem” no Parque do Planalto

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 24 de outubro de 2022

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) está chegando. E com o intuito de apoiar os estudantes, a Prefeitura de Carapicuíba realiza o “Aulão do Enem”, que trará conteúdos, dicas, oportunidade de revisão e esclarecimento de dúvidas sobre a prova mais aguardada do ano. Um verdadeiro “intensivão” de estudos, passando por todas as matérias.

A aula é gratuita e acontece no sábado, 05/11, das 8 às 15 horas, no CEEAC Planalto, localizado na Estrada do Jacarandá, 2.817. Para participar, os estudantes devem se inscrever no link https://cutt.ly/AB4Mdkz até sexta-feira (28).

As provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro em todo o Brasil.