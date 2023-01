Prefeitura de Carapicuíba realiza ação do Outubro Rosa na Policlínica

Data de Publicação: 20 de outubro de 2022

No sábado, 22, das 8 às 16 horas, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a ação Outubro Rosa na Policlínica (rua Zacarias de Medeiros, 400 – Parque Santa Teresa).

O evento vai contar com agendamento de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, corte de cabelo, esmaltação, maquiagem, impressão do cartão do SUS, ouvidoria da saúde e orientação psicológica.

As mulheres também vão poder realizar o exame de Papanicolau, desde que não estejam utilizando pomada, não tenham tido relação sexual a pelo menos dois dias e também não estejam menstruadas.

Neste mês, a Prefeitura tem realizado diversas ações em referência à campanha do Outubro Rosa, dentre elas estão palestras que foram realizadas em unidades básicas de saúde e próprios públicos.