Em parceria com o Governo de São Paulo, Prefeitura de Carapicuíba realiza Baile da Melhor Idade

Data de Publicação: 24 de outubro de 2022

Com o objetivo de incentivar a prática de atividades de entretenimento, socialização e lazer, o Governo de São Paulo e a Prefeitura de Carapicuíba realizam no dia 12 de novembro, às 18 horas, no CEEAC Planalto, o “Vem Bailar”, um baile para as pessoas da melhor idade.

A festa vai contar com DJ, música ao vivo e alimentação. As pessoas de 60 anos ou mais devem retirar o convite até o dia 4/11 em um dos três pontos de distribuição:

Secretaria de Esporte e Lazer (Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Tancredão)

Secretaria de Assistência Social (Av. Celeste, 178)

Administração do Parque do Planalto (Rua Serra de Mailasqui, 40)

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com exceção do dia 31 de outubro (Feriado do Dia do Servidor Público Municipal), dia 1º (Ponto facultativo) e dia 2 de novembro (Feriado de Finados). Vale ressaltar que os convites são individuais e limitados, podendo esgotar antes mesmo do dia 4/11.