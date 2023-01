Prefeitura realiza retirada do Cartão Pesagem e Monitoramento até dia 28/11

Data de Publicação: 28 de outubro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social, realiza do dia 3/11 a 28/11 a retirada do Cartão Pesagem e Monitoramento em todos os CRAS. É necessário realizar a retirada para que o benefício do Auxílio Brasil não seja cancelado.

Acesse a listagem que está no site da prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br e verifique se o seu nome e número de NIS constam na lista, caso esteja, compareça em algum dos CRAS, de segunda a sexta-feira das 9 às 16 horas. Para realizar a retirada não é necessário agendamento.

Documentos necessários:

– RG

-CPF

-NIS

Confira os endereços dos CRAS:

CRAS l

Endereço: Rua Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston

Telefone: (11) 4181-2251

CRAS ll

Endereço: Rua Zequinha de Abreu, 22 – Pq. Santa Tereza

Telefone: (11) 4146-9431

CRAS lll

Endereço: Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Jd. Planalto

Telefone: (11) 4189-2745

CRAS lV

Endereço: Rua Pereira Barreto, 289 – Jd. Santa Brígida

Telefone: (11) 4146-3243

CRAS V

Endereço: Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal

Telefone: (11) 4164-1518