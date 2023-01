Principais NFTs em alta: semana de 28 de setembro

Quais coleções NFT estão em alta?

Os mercados de tokens não fungíveis (NFT) continuam a ser um foco de atividade, apesar dos preços baixos contínuos no setor de criptomoedas. O volume de vendas desta semana foi impulsionado pelo apetite por novas coleções, com PlayDapp & Mikey, Critters Cult e Exosama liderando o caminho.

Principais conclusões Na semana passada, o Critters Cult disparou em popularidade devido a seus avatares únicos.

PlayDapp & Mikey é outro grande sucesso entre os NFTs, com as aventuras de um panda DJ esgotando em apenas três horas em 22 de setembro.

Mutant Ape NFTs são usados ​​como garantia para emprestar US$ 1,3 milhão em Ethereum.

Membros do PlayDapp e Mikey

Esta é uma coleção NFT do jogo blockchain e do mercado NFT PlayDapp. Toda a coleção de 10.000 NFTs, que se esgotou em três horas em 22 de setembro, apresenta as aventuras do DJ Mikey the Panda.

A coleção está disponível apenas no PlayDapp Market e seus desenvolvedores esperam que os entusiastas do NFT se juntem à comunidade agora que a utilidade dos NFTs pode ser realizada com o lançamento suave de um novo jogo chamado “Tournaments” esta semana, que trará vantagens aos titulares dos Mikey NFTs. Mikeys também podem ser apostados para ganhar PLA, que é o token nativo do PlayDapp. No mundo criptográfico, apostar significa bloquear o ativo criptográfico por um determinado período de tempo para suportar a operação de um blockchain.

O preço mínimo atual é de 3,5 MATIC (US$ 2,6) para um panda estrela do rock. O preço mínimo é uma das principais métricas usadas pelos coletores de NFT para determinar a força de um projeto. No entanto, coleções que estão apenas começando como esta geralmente tendem a ter preços mínimos baixos porque ainda não encontraram seu verdadeiro valor.

PlayDappName



Culto das Criaturas

O Critters Cult foi lançado no início deste mês no OpenSea e, desde então, tem disparado. O NFT aumentou 197.986.886% na última semana.

O aumento se deve a seus avatares exclusivos que são influenciados por coleções pixeladas, como CryptoPunks. É uma narrativa visual de ficção científica fortemente influenciada pela estética dos anos 80-90, apresentando animais como gatos e corujas.

Seu preço mínimo é 28 Solana (ou $ 949) e um volume total de vendas de 70.000 Solana (ou $ 2.373.956). O projeto foi criado pela Suns, um estúdio de pixel art fundado pelo artista Solana @rgb0x00. A próxima etapa no roteiro para esses NFTs será um aplicativo da web e o lançamento no próximo ano de Sunsets: Saga, que trará novos cenários e paisagens.

Culto das Criaturas



Iate Clube Macaco Mutante

O Mutant Ape Yacht Club é um projeto NFT que é uma extensão do Bored Ape Yacht Club. Criado pela Yuga Labs, o MAYC está entre as coleções NFT mais caras do mercado, com um preço médio de US$ 24,42 mil.

A MAYC foi notícia na semana passada quando um mutuário usou os JPEGs repletos de estrelas como garantia para emprestar 1.000 ETH (US$ 1,3 milhão). Muitos usuários não estavam familiarizados com o NFT como garantia, e uma das coleções de NFT mais populares teve um aumento nas vendas.

Exosama – Espere o Caos

Lançado no início deste mês, Exosama – Expect Chaos é uma coleção de aventura de ficção científica baseada na rede Polkadot. Nesta coleção, 10.000 EXOs lutam para libertar a cidade de NOVA de um regime tirânico.

Com seu elemento de ficção científica, a coleção ganhou popularidade entre os investidores, subindo 100% no volume de vendas na semana passada. O preço mínimo do EXO é de 3,2 Ether (ou US$ 4.236), com um volume total de vendas de 1,2 mil Ether (ou US$ 1.58.878.800).

Exosama



Investir em criptomoedas e outras ofertas iniciais de moedas (ICOs) é altamente arriscado e especulativo, e este artigo não é uma recomendação da Investopedia ou do autor para investir em criptomoedas ou outras ICOs. Como a situação de cada indivíduo é única, um profissional qualificado deve sempre ser consultado antes de tomar qualquer decisão financeira. A Investopedia não faz representações ou garantias quanto à precisão ou pontualidade das informações aqui contidas. Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possui as criptomoedas mencionadas acima.