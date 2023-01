Criptomoedas para assistir: semana de 3 de outubro

Fique de olho nessas moedas

Na semana passada, o mercado de criptomoedas passou por um período bastante tranquilo. Os preços permaneceram praticamente na mesma janela de algumas semanas, e o Bitcoin (BTC) permanece abaixo da marca de US$ 20.000. Os investidores estão preocupados com o futuro de curto prazo do mercado, já que o medo de uma recessão e de um 2023 ruim está no topo da mente de muitos.

Os preços da maioria dos ativos não estão em níveis encorajadores, mas os investidores continuam por perto, mantendo um olhar especialmente atento a alguns ativos. Nesta semana, analisamos Reserve Rights (RSR), Quant (QNT), Helium (HNT), XDC Network (XDC) e Maker (MKR).

Principais conclusões O token Reserve Rights teve um aumento de preço de mais de 30% na semana passada devido a um lançamento iminente da rede principal.

O token QNT subiu 16% na última semana. A atividade de rede mostra vários aumentos em toda a linha.

O token Helium subiu 10% após uma parceria com a T-Mobile e o anúncio da migração para Solana.

O valor de mercado da rede XDC aumentou 10%, já que a empresa de tecnologia de infraestrutura de mercados financeiros Securrency lançou recentemente seu compositor de ativos digitais na rede.

O valor de mercado do fabricante aumentou 15%, com o número de baleias que detêm o ativo aumentando. As 500 maiores baleias ETH têm US$ 48,6 milhões em MKR.

Direitos de Reserva (RSR)

O projeto Reserve Rights tem experimentado uma semana comparativamente forte, com seu token RSR subindo de preço em mais de 30% nos últimos sete dias. Há uma razão clara para esse aumento no preço, que é o fato de que sua rede principal está programada para ser lançada em breve.

A Reserve Rights disse que quase cinco auditorias foram concluídas e que a implantação completa do protocolo ocorrerá em outubro. Isso marca a próxima fase do projeto e os investidores estão otimistas. Atualmente, o token está sendo negociado por US$ 0,009.



DIREITOS DE RESERVA: TradingView.



Quant (QNT)

A Quant também viu seu token subir significativamente na última semana, com o preço do token QNT aumentando em 16%, e atualmente está sendo negociado por US$ 136,31. Pode haver algumas razões pelas quais esse aumento de preço está ocorrendo.

Vários marcadores de atividade na rede aumentaram, incluindo volume, endereços ativos diários e acúmulo de baleias. Endereços com mais de $ 100.000 acumularam 15,4% mais QNT em suas participações nos últimos cinco meses.



Quant: TradingView.



Hélio (HNT)

Embora não seja perceptível como RSR e QNT, a moeda de hélio (HNT) também experimentou um aumento notável de 10% no preço nos últimos sete dias. Existem algumas razões prováveis ​​para esse desenvolvimento, principalmente uma parceria com a T-Mobile.

Helium e T-Mobile fizeram parceria em uma iniciativa de rede 5G, enquanto a rede também está migrando para a rede Solana após uma votação da comunidade. HNT agora está sendo negociado a $ 4,91.



Hélio. TradingView.



Rede XDC (XDC)

A rede XDC viu seu valor de mercado aumentar em 10% nos últimos sete dias, o que é possível devido à próxima atualização de consenso na forma de XDPoS 2.0.

O valor de mercado do XDC aumentou aproximadamente 10% nos últimos sete dias. A próxima atualização do XDPoS 2.0 pode ser um motivo, e isso é esperado em um futuro próximo. Além disso, a empresa de tecnologia de infraestrutura de mercados financeiros Securrency também lançou recentemente seu compositor de ativos digitais na rede. A moeda XDC está sendo negociada por US$ 0,03.



XDC: TradingView.



Fabricante (MKR)

Maker (MKR) tem sido um item básico do mercado DeFi e a última semana foi boa para o protocolo. O valor de mercado do token MKR aumentou 15% nos últimos sete dias, provavelmente devido à atividade das baleias.

Esses investidores parecem estar se movendo em direção a DAI e MKR, já que ambos os ativos estão entre os 10 primeiros quando se trata de carteiras de baleias. Uma tabela de classificação de baleias mostra que as 500 principais baleias ETH estão segurando US$ 48,6 milhões em MKR. Atualmente, o token está sendo negociado por US$ 796,96.



Criador: TradingView.



