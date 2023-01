Kim Kardashian pagará US$ 1,26 milhão para resolver reivindicações da SEC sobre promoção de cripto

Kim Kardashian concordou em pagar US$ 1,26 milhão para resolver as acusações de que ela violou as regras da Comissão de Valores Mobiliários ao divulgar um token criptográfico nas mídias sociais sem dizer a seus seguidores que foi paga para isso.

O regulador disse que a estrela do reality show recebeu US$ 250.000 por postar sobre os tokens EthereumMax (EMAX) em sua conta do Instagram. A multa inclui US$ 260.000 para reembolsar ganhos ilícitos, mais juros de pré-julgamento e multa de US$ 1 milhão. Ela também concordou em não promover criptomoedas por três anos.

“Este caso é um lembrete de que, quando celebridades ou influenciadores endossam oportunidades de investimento, incluindo títulos de criptoativos, isso não significa que esses produtos de investimento sejam adequados para todos os investidores”, escreveu o presidente da SEC, Gary Gensler, em um tweet.

O que Kim Kardashian disse?

Kardashian tem 331 milhões de seguidores no Instagram e quase 74 milhões no Twitter, entre os maiores nas redes sociais. O caso da SEC data de junho de 2021, quando ela postou sobre tokens EMAX, usando #ad e perguntando: “VOCÊ ESTÁ NO CRYPTO??? ESTE NÃO É UM CONSELHO FINANCEIRO, MAS COMPARTILHAR O QUE MEUS AMIGOS ACABAM DE ME DIZER SOBRE O TOKEN ETHEREUM MAX.”

A postagem agora excluída tinha um link para o site da EthereumMax que fornecia instruções para potenciais investidores comprarem os tokens, disse a SEC.

Investidores processam celebridades

O criptoativo, que não está relacionado ao Ethereum, já havia sido promovido pelo boxeador superstar Floyd Mayweather Jr. e pelo ex-astro da NBA Paul Pierce. Os investidores entraram com uma ação coletiva no início deste ano no Distrito Central da Califórnia, acusando-os de inflar artificialmente seu valor.

O EthereumMax foi lançado em maio de 2021. As autoridades do Reino Unido disseram que sua postagem o impulsionou em mais de 1.370% em apenas duas semanas.

Conclusão

O anúncio da SEC reacendeu um debate sobre se a SEC deveria interferir no mundo das criptomoedas, porque os ativos são tecnicamente classificados como commodities em vez de valores mobiliários e despertou a preocupação de alguns usuários do Twitter de que o regulador está mirando peixes pequenos em vez de gigantes financeiros. Também sugere que a SEC pode colocar em seu radar mais celebridades que promoveram criptomoedas.