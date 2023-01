Betterment faz parceria com a Gemini para oferecer carteiras criptográficas

Robo-consultor de investimentos A Betterment fez parceria com a exchange de criptomoedas Gemini para lançar um serviço de portfólio de investimentos em criptomoedas para seus 730.000 clientes.

Principais conclusões A Betterment fez parceria com a Gemini para oferecer aos clientes planos personalizados de investimento em cripto com base em perfis de risco e interesses.

A Betterment disse que espera fomentar nos clientes o desejo de investimento de longo prazo em criptomoedas, com os ativos vindos daqueles listados na bolsa de criptomoedas da Gemini.

O acordo Betterment-Gemini é um dos muitos movimentos semelhantes de empresas de serviços financeiros estabelecidas, mostrando interesse contínuo em cripto, apesar do mercado em baixa geral.

Betterment adiciona carteiras criptográficas personalizadas por meio do acordo Gemini

A parceria dará aos clientes da Betterment acesso a planos personalizados de investimento em cripto com base em seus perfis de risco e interesses. Os ativos digitais virão da plataforma da Gemini. A troca tem um processo comparativamente rigoroso para listar tokens.

Funcionários da Betterment disseram que a opção visa promover um foco de longo prazo quando se trata de investimento em cripto, já que “o ônus da seleção de ativos e do gerenciamento desses ativos” é removido dos clientes. A ideia da empresa é dar aos clientes acesso fácil a investimentos criptográficos, com menos riscos associados à cripto.

Betterment é um robo-advisor que oferece aos seus usuários diversos produtos para ajudar em seus investimentos. Uma das principais características da plataforma é a personalização dos investimentos. Para estender isso aos investimentos criptográficos dos clientes, a Betterment adquiriu a Makara, startup de consultoria robótica criptográfica, em fevereiro de 2022.

A última parceria também é mais um movimento da Gemini que se concentra em trabalhar com empresas financeiras estabelecidas. A exchange, que é conhecida por priorizar o compliance, lançou em 2021 um cartão de recompensas cripto em parceria com a Mastercard e naquele ano também se uniu à gestora de fundos australiana Holon Global Investments para arrecadar fundos para comprar a Filecoin, a maior rede de armazenamento descentralizada do mundo.

Fidelity e outros também estão mergulhando mais fundo nas criptomoedas apesar do inverno

A parceria entre a Gemini e a Betterment é apenas uma das muitas que mostram que as principais instituições financeiras legadas têm interesse no mercado de criptomoedas. Por exemplo, a Fidelity, a maior empresa de gestão 401(k), anunciou no início de 2022 que permitiria aos investidores diversificar suas contas 401(k) com Bitcoin. A Conta de Ativos Digitais, como é conhecida, oferece aos participantes do plano em empresas que oferecem acesso 401(k)s ao Bitcoin – e a MicroStrategy entrou a bordo como uma das primeiras empresas a se inscrever.

Os investidores institucionais parecem ser o alvo principal, com a Nasdaq supostamente também pronta para lançar serviços institucionais de custódia de Bitcoin e cripto, embora o movimento ainda exija aprovação regulatória. Quanto aos investidores de varejo, a Fidelity também está considerando oferecer Bitcoin a esse grupo.

Conclusão

O mercado de criptomoedas recebeu muitas críticas nos últimos meses por causa de sua volatilidade, mas acordos recentes para entrar na esfera indicam que algumas empresas de serviços financeiros estabelecidas não são dissuadidas. Alguns analistas esperam que o mercado suba a partir daqui, com o bitcoin mais ou menos mantendo seus níveis de suporte atuais. Com mais regulamentações chegando e uma infraestrutura geral melhor, várias empresas de serviços financeiros podem estar olhando para o mercado de criptomoedas com otimismo.