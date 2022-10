CrossFit vs Musculação – CMIO

Você finalmente decidiu ficar em forma, perder peso e melhorar o nível geral de condicionamento físico, mas agora o debate entre o popular CrossFit e o treinamento com pesos antigo está lhe dando dor de cabeça. Vamos dar uma olhada nos prós e contras de cada um e ajudá-lo a tomar uma decisão que o ajudará a alcançar seus objetivos de curto e longo prazo, enquanto aproveita seu treino. Vamos entrar nessa comparação de crossfit vs musculação! Agora, quais são as diferenças entre o crossfit e os exercícios tradicionais de levantamento de peso? CrossFit Então, o que exatamente é CrossFit? O CrossFit é um programa intenso de exercícios de força e condicionamento que é um cruzamento entre exercícios funcionais, cardiovasculares, treinamento de resistência e voltado para os níveis de condicionamento físico de todos. O CrossFit tem um “Treino do Dia” (ou WOD) que pode incluir qualquer número de exercícios, incluindo corrida, agachamento, flexões, abdominais, etc. Os treinos são voltados para ajudar os participantes a ganhar massa muscular magra, diminuir a gordura corporal , e aumentar a resistência. Algumas das vantagens do crossfit são: Variedade. Com as aulas de CrossFit, você nunca ficará entediado porque o WOD muda a cada dia e pode variar de um dia “leve” a um dia “pesado”. Você nunca terá que planejar ou alterar seus treinos porque os treinadores do CrossFit cuidam disso para você. Configuração do grupo. Cada classe tem 5-20 participantes, dependendo da hora do dia. Estudos provaram que o exercício em grupo ajuda a melhorar a motivação e o esforço. Exposição a novos exercícios. Snatch and Clean, Good Mornings e Jerk são apenas alguns dos levantamentos olímpicos que você aprenderá em uma aula de CrossFit. Esses exercícios exigem técnica e forma adequadas para evitar lesões e os treinadores do CrossFit ajudarão cada indivíduo a executar esses exercícios difíceis de forma adequada. A maioria de nós nunca tentaria um Snatch and Clean em nossa vida, mas com o CrossFit, você está exposto a novos e emocionantes levantamentos. Parece óbvio que o CrossFit é uma excelente escolha para iniciantes e atletas profissionais. No entanto, existem alguns aspectos do CrossFit que merecem ser examinados antes de tomar uma decisão final: Localização. CrossFit não está disponível em todas as academias. A maioria de nós não gostaria de viajar mais de 10 a 15 minutos para se exercitar e, se não houver uma academia afiliada ao CrossFit nas proximidades, isso pode ser um grande inconveniente. As pessoas aderem melhor a um programa de exercícios quando a academia da qual planejam fazer parte está a caminho do trabalho ou perto de casa. Pense nisso, se sua academia estiver a 20 minutos de distância, você provavelmente não sairá do seu caminho para se exercitar, no entanto, se você passar pela academia a caminho de casa do trabalho, é mais provável que seja consistente com o exercício . Custo. CrossFit pode ser caro. Uma associação ao CrossFit pode variar de $ 75 a $ 100 por mês para aulas ilimitadas. No entanto, isso é uma média e ouvi falar de academias que cobram US $ 300 por mês por aulas ilimitadas. Certifique-se de verificar com o CrossFit mais próximo para obter as informações de preços mais precisas. A maioria das academias permite que os participantes experimentem uma aula sem associação por US$ 20 por aula, o que pode ajudá-lo a decidir se este é o programa para você. Experimente antes de comprar. Musculação O treinamento com pesos é um componente importante para cada programa de exercícios. O treinamento com pesos ajuda a fortalecer os músculos, aumentar o metabolismo e diminuir a gordura corporal enquanto aumenta a massa muscular magra. O exercício cardiovascular é notório por queimar calorias, mas ao adicionar o treinamento com pesos ao seu programa de exercícios, você pode aumentar sua taxa metabólica basal (TMB) em 15% ou mais. A Taxa Metabólica Basal é a quantidade de energia (ou calorias) que seu corpo queima em repouso. Pessoas com uma TMB mais alta tendem a manter o peso mais fácil do que aquelas que têm uma TMB mais baixa. Para cada quilo de massa muscular ganho, seu corpo queimará 50 calorias adicionais por dia, ou 350 calorias em uma semana! Agora vamos ver as vantagens do treinamento com pesos: Músculo específico. Se você está se recuperando de uma lesão ou tem músculos específicos que precisam de fortalecimento isolado, o treinamento com pesos é uma opção melhor para isolar músculos específicos. Menos caro. O treinamento com pesos pode custar muito menos do que uma associação ao CrossFit. As adesões a academias com aparelhos de musculação e pesos livres podem variar de US$ 10 a US$ 60 por mês, o que é consideravelmente menor do que o CrossFit. Algumas das desvantagens incluem: Tedioso. Muitas pessoas, principalmente iniciantes, tendem a achar o treinamento com pesos chato. Eles afirmam que não veem os resultados com rapidez suficiente. Embora isso possa ser verdade, os resultados se manifestarão gradualmente se você for consistente. Conhecimento básico. Se você decidir treinar com pesos em vez de CrossFit, seria sensato fazer sua lição de casa e aprender a forma e a técnica adequadas para cada exercício para evitar lesões. O treinamento com pesos requer uma compreensão básica dos músculos, movimentos que fortalecerão certos músculos e uma compreensão de séries e repetições. Pode ser útil trabalhar com um personal trainer por algumas sessões para aprender o básico. Agora que analisamos as diferenças entre os exercícios de crossfit e musculação, você estará mais apto a tomar uma decisão. No entanto, meu conselho é tentar ambos e então tomar uma decisão. Você simplesmente não sabe até tentar! Mais

Conteúdo verificado por RJ5929

Sempre procure um médico

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.