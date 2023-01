Ticketbras: e-commerce brasileiro é lançado em 11 países

A loja online brasileira Ticketbras, utilizando o modelo Exporta Fácil, foi oficialmente lançada em 11 países, incluindo Portugal, Espanha, França e Itália. Na Ásia, China e Japão recebem versões locais do e-commerce. Estados Unidos, Alemanha, Rússia e Reino Unido fecham a lista.

O objetivo do lançamento da Ticketbras é o envio de manufaturados do Brasil para grandes mercados consumidores estrangeiros, fomentando a produção de riqueza no território nacional e oferecendo produtos da cultura brasileira para o mundo.

Cada país terá catálogo próprio, com produtos inovadores que atendam o respectivo mercado consumidor. Operando em novos idiomas, a Ticketbras deverá lançar em breve o modelo Marketplace para produtores brasileiros que querem vender para o exterior.

Sobre a Ticketbras.com

Há muitas razões pelas quais vale a pena comprar na loja Ticketbras. Primeiramente, a empresa possui uma ampla variedade de produtos, incluindo roupas, calçados e acessórios para todas as ocasiões. Isso significa que, independentemente do que você esteja procurando, é provável que a Ticketbras tenha algo que atenda às suas necessidades e gostos.

Outra razão para comprar na Ticketbras é a qualidade dos seus produtos. A empresa trabalha com as melhores marcas e fornecedores, garantindo assim que todos os seus itens sejam de alta qualidade e durabilidade. Além disso, a Ticketbras oferece um excelente atendimento ao cliente, o que significa que, caso você tenha alguma dúvida ou problema, poderá contar com a ajuda e o suporte da equipe da loja.

Outro ponto positivo da Ticketbras é a sua política de devolução e troca. Se você não ficar satisfeito com algum produto que adquiriu, poderá solicitar a devolução ou a troca do mesmo, sem precisar se preocupar com transtornos ou burocracias. Isso demonstra o compromisso da empresa em garantir a satisfação dos seus clientes.

Por fim, vale destacar que a Ticketbras oferece ótimas opções de pagamento, incluindo cartão de crédito, débito online e boleto bancário. Além disso, a empresa realiza promoções e descontos frequentemente, o que significa que você pode encontrar produtos de alta qualidade por preços ainda mais atraentes.

Em resumo, comprar na Ticketbras é uma ótima opção para quem busca produtos de alta qualidade, um excelente atendimento ao cliente e opções de pagamento flexíveis. Não perca a oportunidade de conhecer a loja e conferir tudo o que ela tem a oferecer!

