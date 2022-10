Diversão de domingo: vídeos de treino para inspirar

Colocar seu DVD Tae-Bo no player para mais um dia de treino em casa pode não agradar a você, pois os vídeos podem ser repetitivos e chatos depois de um tempo. A boa notícia: existem vídeos de exercícios sensuais para ajudá-lo a bombear o sangue – e não apenas para os músculos! Se você quiser realmente aproveitar o treino em casa que está fazendo, confira a lista de reprodução de vídeos de música de treino mais sexy:

Eric Prydz – Bombeie!

Qualquer um que tenha experimentado este DVD de treino sabe o quanto pode ser divertido dançar e fazer um bom treino. No entanto, é o videoclipe para bater a música Ligue para mim que realmente tornou este vídeo de treino popular. O videoclipe de treino sexy usa as rotinas de treino que a treinadora Deanne Berry promove, e o programa de treino realmente incorpora músicas de sucesso do clube com treinos sólidos. Se você quer se divertir entrando em forma com suas músicas favoritas do clube, é um treino sexy e suado para você.

O treino de bola de estabilidade firme

Os DVDs mais antigos lançados pela The Firm apresentavam mulheres loiras altas em trajes de banho de uma peça – definitivamente as roupas escandalosas do passado. No entanto, os vídeos recentes do The Firm têm sido muito mais atraentes, especialmente o treino de bola de estabilidade. Isso não apenas fará com que seu corpo pareça muito mais apertado e sexy, mas há algo inegavelmente atraente em mulheres rolando em bolas gigantes de estabilidade de plástico.

https://www.youtube.com/watch?v=_layF66rX3U

Dançar com Julianne

Julianne Hough é famosa por ganhar o Dancing with the Stars duas vezes, e há algo incrivelmente sexy na maneira como ela balança os quadris enquanto caminha ao som da música. Ela lançou uma série de programas de exercícios para ajudá-lo a entrar em forma através da dança, e todos eles são uma combinação de exercícios aeróbicos divertidos e sólidos. A melhor coisa sobre os treinos é que você pode assistir a loirinha fofa balançando seu corpo apertado enquanto faz Cardio Ballroom ou ela Apenas dance! vídeo, e isso ajudará a esquecer o fato de que você está suando muito enquanto se exercita.

Canto Fitness

O Fitness Corner tem seu próprio canal no YouTube e está repleto de todos os tipos de vídeos excelentes para ajudá-lo a ficar em forma. Você pode apostar que a maioria das pessoas que investem em seu canal vai instantaneamente mudar para os vídeos Erotic Sexy Exercise, que é uma série de vídeos entusiasmados com mulheres dançando com movimentos sensuais ao som de música que balança o quadril. As mulheres seminuas no vídeo são um colírio maravilhoso para os olhos, e as mulheres descobrirão que as poucas fotos do homem no vídeo as manterão interessadas por tempo suficiente para fazer um bom treino.





Carmen Electra StripAeróbica

A maioria dos jovens dos anos 90 sonhava em ver Carmen Electra fazendo coisas provocantes, e o vídeo Carmen Electric StripAerobics é a resposta às suas orações. A linda estrela ensina um treino de strip-tease, juntamente com muitas rotinas de cardio, alongamento e exercícios de construção muscular que ajudarão você a entrar em forma. Se você quer fazer algo especial para surpreender o seu homem, este vídeo de exercícios irá ensinar-lhe uma maravilhosa rotina de strip-tease que vai impressioná-lo.





BodyRock TV

O programa de treino é surpreendentemente eficaz, não há como negar! As rotinas de exercícios ensinadas no vídeo incentivam a malhar em casa, com o que você tiver à mão. O treinador Freddy Light é um profissional de fitness bem versado, mas é Zuzana, a ex-estrela de cinema adulta, que colocou essa rotina de exercícios no mapa. Com seu corpo firme e seu núcleo incrivelmente poderoso, mulheres e homens ao redor do mundo se contentam em suar junto com ela apenas para tentar entrar em forma.





Apto para uma deusa

A dança do poste tem sido considerada uma forma de exercício indisponível para a mulher média, mas Fit for a Goddess traz uma nova luz com suas rotinas de exercícios. Criado por uma psicóloga – Dra. Ilana Fernandez – os vídeos de treino focam na importação de vários estilos de dança para as rotinas para um treino cardio revigorante. Os treinos são bastante sensuais e podem ajudá-lo a deixar seu corpo em uma forma incrível. É preciso muita força e poder central para permanecer em um poste, e esses exercícios se tornaram incrivelmente populares graças ao fato de que eles treinam você para ser uma deusa no poste, assim como em sua vida diária!





Conclusão

Vídeos de exercícios sensuais não são feitos apenas para os homens assistirem, mas são perfeitos para as mulheres que querem entrar em forma e liberar sua sensualidade interior. É tudo sobre se divertir, e o que pode ser mais divertido do que ser sexy enquanto fica em forma?

Mais