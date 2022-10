Cardio, quanto é demais? – CMIO

Report This Content

Cardio, abreviação de exercício cardiovascular, é um assunto que vai desencadear um debate entre os frequentadores de academias. A grande maioria das mulheres vai jurar por 30-60 minutos de cardio, enquanto os homens normalmente sugerem menos de 30 minutos e muitos descartam o cardio por completo, afirmando que isso dificulta os ganhos musculares. Então quem está certo? Quanto cardio é necessário? Todo mundo está certo, mas tudo se resume a quais são seus objetivos. Muitas mulheres gostariam de perder peso, mas o que elas estão esquecendo de mencionar é que elas querem que esse peso venha da gordura, não do músculo. Quando a perda de peso envolve perda muscular, o resultado final é uma pele flácida e solta que no mundo da academia é chamada de “gordura magra”. A gordura magra é quando uma pessoa faz uma quantidade excessiva de cardio sem fazer o suficiente ou nenhum treinamento de resistência. Eles tendem a perder gordura, juntamente com músculo, resultando em uma aparência magra e sem tom. Ande em qualquer academia a qualquer momento e você verá a população Skinny Fat geralmente na elíptica ou na esteira, você pode até vê-los na escada mestre se eles se dedicarem à rotina apenas de cardio por algum tempo. Como personal trainer, não estou afirmando que todo cardio é inútil. Há um lugar para isso em todas as rotinas de exercícios, independentemente de seus objetivos. O cardio queima muitas calorias e, se você não estiver seguindo uma dieta rigorosa, o cardio extra ajudará a queimar essas calorias e, portanto, manterá o ganho de peso sob controle. No entanto, é importante incluir o treinamento de resistência em sua rotina por 3-4 dias por semana para preservar e construir músculos, para que, quando você perder gordura, tenha músculos tonificados por baixo. Se você é naturalmente muito magro e tem dificuldade em ganhar peso ou se está tentando ganhar massa muscular para parecer mais tonificado, entrar em uma competição ou aumentar sua força, você precisa limitar sua quantidade de cardio. Fazer muito cardio enquanto tenta ganhar músculo queimará muitas calorias e essas calorias são necessárias para construir músculos. Aqui está uma analogia. Se alguém estivesse tentando construir um lado de uma casa com tijolos, mas continuasse pegando tijolos do outro lado da casa, no final todo o seu trabalho não produziria resultados nem ganhos. A mesma teoria se aplica aqui. Ao fazer muito cardio sem tentar colocar um pouco de músculo (ou muito músculo), seu trabalho duro não produzirá nenhum resultado. Sugestões de cardio: Trabalhe seu cardio em seu treinamento com pesos Isso é simples, eficaz e você obterá resultados. Um exemplo disso é fazer uma série de pesos e ao invés de descansar, pular corda por 45-60 segundos. Repetir. Isso pode não parecer muito, mas se você fizer um total de 20 séries durante o treinamento com pesos, isso será de 15 a 20 minutos de cardio. Antes e depois da musculação Se você fizer muito cardio antes de atingir os pesos, é provável que você não queira fazer pesos ou não consiga levantar tanto peso em comparação com se não tivesse feito tanto cardio. Uma boa solução é fazer 10 minutos fáceis antes de seus pesos e outros 10-20 minutos depois de seus pesos. Ao fazer isso, você economizará energia para o treinamento com pesos e não se cansará. Analisar Reserve um tempo para analisar suas metas de condicionamento físico e sua agenda antes de entrar em sua rotina de fazer o elíptico ou correr por uma hora. Se você tem apenas 30 minutos para se dedicar ao treino todos os dias, então uma rotina de 30 minutos que envolva cardio com pesos é ideal porque você obtém os benefícios de ambos. Se você está na academia apenas para cardio, 20 minutos de cardio de alta intensidade são muito mais eficazes do que 70 minutos de cardio fácil e sem sentido. Apenas tenha em mente que quando se trata de cardio, mais não é necessariamente melhor. Opções de perda de peso mais eficazes Um dos elementos mais subestimados da perda de peso é a importância de desligar o desejo do seu corpo pelas calorias vazias que fazem você engordar. Cardio ou dietas da moda não podem fazer isso. É muito mais profundo do que isso. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

