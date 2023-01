guerrilheiros culturais

Report This Content

Partidários da Cultura 23.01.2023Alexander Dugin

Percebo que certos registros de compreensão estão desaparecendo rapidamente na sociedade. É como se o espectro de ondas em que as pessoas se comunicam – links, citações, exemplos, um conjunto mínimo de referências evidentes, incluindo figuras retóricas, referências a cascatas aparentemente óbvias de conhecimento (em história, cultura, arte, ciência, filosofia, política) — está encolhendo contínua e irreversivelmente. Pontos mal formados de algumas comunidades separadas permanecem comuns – residentes de Rublyovka, oligarcas, funcionários (além disso, de um ministério específico ou mesmo de um departamento), funcionários de escritório, mas também jornalistas, especialistas, voluntários, correspondentes militares, voluntários, patriotas, participantes nos bate-papos da escola. E esses pontos semânticos, como um arquipélago que muda lentamente na névoa, são completamente imprevisíveis. Para onde vai nossa declaração, como será interpretada, percebida – geralmente não é possível entender com antecedência.

Parte do significado será cortado ou simplesmente apagado. O resto adquirirá proporções distorcidas. Além disso, a incerteza e a imprecisão de todo o contexto cultural (ou seja, os payeums reais) não permitem que a comunicação ocorra. De fato, hoje simplesmente não existe um conjunto mínimo de livros, autores, ensinamentos, obras de arte, eventos históricos que todos devam conhecer. Tudo é arbitrário, o que significa que, estritamente falando, você não pode saber absolutamente nada. E por aí vai.

Às vezes tem-se a impressão de que algumas forças, poderes desmantelam deliberadamente as estruturas da consciência coletiva, dividindo-a em fragmentos recortados do todo e então direcionando cada fluxo para um canal ainda mais estreito (e moderado!). As redes, incluindo redes neurais, bem como mídias e outros meios de comunicação cada vez mais fortemente censurados, tornam cada uma das comunidades algo mecânico e se fundindo com um cluster setorial específico, segmento. E nesta jaula não se pode falar de qualquer personalidade, de qualquer liberdade, de qualquer opinião própria. Daí o aumento da importância dos bots. Os bots estão substituindo as pessoas e as pessoas estão se tornando bots.

É assim que a identidade é roubada do povo, a sociedade é dispersa em unidades atômicas brilhantes e, no final, o estado é derrubado.

A questão permanece: o que são esses processos de degradação mental natural ou uma estratégia para conduzir uma guerra de rede? De qualquer forma, a situação está piorando. É preocupante. Não é difícil estender um pouco essa tendência para o futuro e ver que estamos nos aproximando de um ponto a partir do qual simplesmente paramos de nos entender. Esta é uma crise profunda da língua, o colapso da cultura.

É uma das estratégias que resta em tal situação, optar pela “guerrilha da cultura”. É necessário continuar um discurso filosófico, científico político, histórico, cultural, religioso, histórico da arte, científico de pleno direito, não importa o quê. E não para criar outro cluster, mas para salvar o todo, para salvar o povo, porque há povo quando tem um núcleo comum, e isso é a identidade. A identidade coincide com a cultura, ou seja, com o paideuma. Para ser um “guerrilheiro de culto” basta não ocupar nenhum cargo. Você só precisa permanecer (tornar-se!) Um russo de pleno direito – pai, mãe, marido, esposa, irmã, irmão, amigo, trabalhador, observador, figura, conhecedor. Uma pessoa de pleno direito é inteira e aprecia e apóia a integridade. O povo é o todo – um continente, não um arquipélago. É este “continente da Rússia” que devemos preservar, salvar. Isso significa que devemos nos entender – no sentido mais amplo: ouvir, responder, contestar, verificar, seguir, refutar. Os “Partidários da Cultura” estão estabelecendo novos eixos da qualificação cultural mínima para o povo russo – na família, no trabalho, na guerra, na mídia ou nas redes. Só assim o próprio estado mudará. Enquanto o governo for uma ilha ou uma cadeia de fragmentos isolada do povo e até mesmo de grupos concorrentes, nosso estado estará em perigo. “Partidários da Cultura” são chamados para salvá-lo.

Fonte Internacional verificada



Via Kateh – Traduções CMIO REF9889



Conteúdo Internacional – Utilidade pública – Acadêmica



Disclaimer: Conteúdo de opinião, traduzido sem revisão – e sem responsabilidade por parte de CMIO.

