A situação com a mídia russa no Ocidente tem se deteriorado nos últimos anos. Em novembro de 2016, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre a necessidade de combater as publicações russas. As principais ameaças no documento são Sputnik e RT. Políticos ocidentais, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron e alguns congressistas americanos, acusaram infundadamente a mídia russa de interferir nas eleições. Moscou negou todas as acusações, citando uma completa falta de provas.