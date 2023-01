Estrela russa nas semifinais do Aberto da Austrália após rival dos EUA desistir – CMIO Esportes

Karen Khachanov está nas quartas de final em Melbourne depois que Sebastian Korda se aposentou nas quartas de final

A russa Karen Khachanov garantiu uma vaga nas semifinais do Aberto da Austrália pela primeira vez em sua carreira, depois que o adversário americano Sebastian Korda se aposentou com lesão no terceiro set da partida em Melbourne na terça-feira.

Khachanov estava liderando as quartas de final depois de vencer os dois primeiros sets por 7–6 (7–5) 6–3, e estava 3–0 à frente no terceiro set, quando Korda não pôde mais continuar devido a um problema no pulso direito. O americano, que havia recebido tratamento médico durante o segundo set, foi forçado a desistir com Khachanov já a caminho da vitória na Rod Laver Arena.

O 18º cabeça-de-chave russo chegou agora às semifinais consecutivas do Grand Slam após sua aparição na mesma fase do Aberto dos Estados Unidos em setembro. Em seguida, ele enfrentará o vencedor das quartas de final entre o terceiro cabeça-de-chave grego Stefanos Tsitsipas e o não cabeça-de-chave Jiri Lehecka, que jogam ainda nesta terça-feira.

Foi um final decepcionante para o Aberto da Austrália para Korda, de 22 anos, filho do ex-vencedor do torneio Petr Korda. Semeado em 29º lugar em Melbourne, Korda teve a melhor sequência de sua carreira em um Grand Slam e eliminou o ex-finalista duas vezes russo Daniil Medvedev na terceira rodada e depois derrotou o polonês 10º cabeça-de-chave Hubert Hurkacz.

Khachanov, de 26 anos, tentará chegar a uma final de Grand Slam pela primeira vez depois de se tornar apenas o 50º homem na Era Aberta a chegar às quartas de final de cada um dos quatro torneios principais do calendário do tênis.

“Semifinais consecutivas em um Grand Slam são ótimas,” Khachanov disse na quadra após sua vitória. “Obviamente não da maneira que você quer terminar a partida. Acho que até certo ponto foi muito competitivo, uma batalha muito boa…

“Sebastian venceu um dos meus amigos, Daniil [Medvedev], em três sets e venceu em cinco sets contra o Hurkacz. Ele está jogando um ótimo tênis… Estou me sentindo bem, para ser honesto. Estou muito feliz com o meu nível, com a forma como compito e ansioso pelas semifinais aqui na Austrália pela primeira vez.”

Esperando se juntar a Khachanov nas semifinais está o compatriota Andrey Rublev, que emergiu de uma partida épica de cinco sets contra o dinamarquês Holger Rune na segunda-feira. Rublev, que está em quinto lugar, enfrenta o formidável desafio do nove vezes vencedor do torneio Novak Djokovic nas quartas de final na quarta-feira.

O cabeça-de-chave número quatro Djokovic demoliu o herói local Alex de Minaur em dois sets na segunda-feira, produzindo uma de suas melhores atuações do ano e estabelecendo uma declaração de intenções depois de ter sido prejudicado por uma lesão no tendão em Melbourne.