Chefe do tênis espera participação russa em Wimbledon — CMIO Esportes

A proibição de jogadores russos jogarem em Wimbledon será revertida este ano, prevê o presidente da Federação Russa de Tênis (RTF), Shamil Tarpishchev.

Em 2022, os organizadores do evento anual Grand Slam em quadra de grama, o All England Lawn Tennis Club (AELTC), anunciaram uma proibição total de jogadores da Rússia e da Bielorrússia devido às hostilidades em curso na Ucrânia.

Isso significou que jogadores de alto escalão, como a dupla russa de Daniil Medvedev e Andrey Rublev, bem como a jogadora bielorrussa Aryna Sabalenka, foram proibidos de competir no evento.

A proibição veio em contraste com as medidas impostas por outros eventos, como o US Open, que permitia participantes russos, desde que competissem sob uma bandeira neutra.

Como resultado da proibição de Wimbledon, os órgãos dirigentes do tênis masculino e feminino, o ATP e o WTA, bem como a Federação Internacional de Tênis, retiraram os pontos do ranking do evento, provocando uma interrupção significativa no sistema de classificação e efetivamente tornando o evento uma exibição. torneio.

Mas, de acordo com Tarpishchev, essas restrições não serão impostas este ano.

“vamos participar,” ele disse via RIA Novosti.

“Não há duvidas. A posição da ITF é que os atletas são selecionados apenas por classificação, e não por nacionalidade em relação a todos os torneios em diferentes países do mundo.

“Todo o resto será uma violação dos organizadores e de mais ninguém.”

Apesar da proibição, a categoria individual feminina do ano passado em Wimbledon foi vencida pela moscovita Elena Rybakina, que representa o Cazaquistão no cenário internacional desde os 19 anos.