Torcedores com bandeiras russas são detidos no Aberto da Austrália – CMIO Esportes

Exibição do tricolor do país é proibida em evento do Grand Slam de tênis

Quatro pessoas foram detidas e interrogadas pelas autoridades depois que uma bandeira russa com a imagem do presidente Vladimir Putin foi exibida no torneio de tênis Australian Open Grand Slam após uma partida entre o sérvio Novak Djokovic e o russo Andrey Rublev.

Um grupo de pessoas se reuniu do lado de fora da Rod Laver Arena, em Melbourne, após a vitória abrangente de Djokovic em três sets, com gritos de “Sérvia, Rússia” ouvido do grupo, enquanto um homem usando um símbolo ‘Z’ em sua camiseta também foi visto exibindo a bandeira russa.

Outro homem foi visto vestindo uma camisa ‘Z’ dentro da arena durante a partida.

Isso ocorre depois que os organizadores do evento, a Tennis Australia, proibiram a exibição de bandeiras russas e bielorrussas logo após o início do torneio, quando um torcedor exibiu a tricolor russa durante uma partida entre a ucraniana Kateryna Baindl e a russa Kamilla Rakhimova .

Jogadores russos e bielorrussos são livres para competir no torneio, mas sem mencionar suas nacionalidades ou outros símbolos nacionais.

“Quatro pessoas na multidão saindo do estádio revelaram bandeiras e símbolos inapropriados e ameaçaram seguranças”, disse a Tennis Australia em um comunicado.

“A polícia de Victoria interveio e continua a interrogá-los. O conforto e a segurança de todos são a nossa prioridade e trabalhamos em estreita colaboração com a segurança e as autoridades.”

O incidente ocorre vários dias depois que o russo Andrey Rublev reclamou com o árbitro de cadeira durante sua partida da segunda rodada contra o finlandês Emil Ruusuvuori que os torcedores o abusaram verbalmente durante a partida e penduraram uma bandeira ucraniana sobre painéis publicitários.

“Não era sobre a bandeira”, Rublev disse depois. “Eu disse logo ao árbitro, não é sobre a bandeira, eles podem colocar a bandeira que quiserem, eu entendo perfeitamente a situação.

“Foi mais que eles começaram a me dizer palavrões e coisas ruins.”

Uma jogadora russa, Karen Khachanov, permanece do lado masculino do sorteio e enfrentará Stefanos Tsitsipas na semifinal de sexta-feira, enquanto duas jogadoras bielorrussas, Victoria Azarenka e Aryna Sabalenka, estão a caminho de se enfrentar na final do Aberto da Austrália, desde que ambas vençam seus confrontos semifinais na quinta-feira.