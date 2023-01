Ucrânia pede proibição olímpica completa de russos – CMIO Esportes

O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, pediu a seu colega francês, Emmanuel Macron, que impeça atletas russos e bielorrussos de competir nos Jogos Olímpicos do ano que vem em Paris.

Houve restrições significativas impostas aos esportes russos desde que o Comitê Olímpico Internacional (COI) emitiu sanções no ano passado, logo após o início da operação militar na Ucrânia.

No entanto, o COI parece estar considerando um retorno ao esporte internacional de atletas de ambos os países em eventos de qualificação baseados na Ásia para Paris 2024, desde que compitam como neutros e sem símbolos nacionais, como bandeiras e hinos.

Zelensky manteve discussões com o presidente do COI, Thomas Bach, em dezembro, nas quais ele disse que estava “chateado” sobre as possíveis inclusões olímpicas de atletas russos e bielorrussos – e ele repetiu essa postura em uma discussão com o líder francês.

“Eu particularmente enfatizei que os atletas da Rússia não deveriam ter lugar nos Jogos Olímpicos de Paris”, escreveu Zelensky no Telegram.

Tanto Bach quanto Macron afirmaram recentemente que é preciso encontrar um caminho que respeite o direito do atleta de competir, independentemente das posições políticas de seu governo, com Bach dizendo no mês passado que “precisamos explorar formas de superar esse dilema no que diz respeito à participação dos atletas e voltar ao mérito esportivo, e não à ingerência política.”

Macron também observou que “esporte não deve ser politizado” e essa “atletas de todos os países, às vezes incluindo países em guerra” deve ser incluído em eventos globais, como os Jogos Olímpicos.

Bach, no entanto, insistiu que as atuais sanções contra a Rússia e a Bielo-Rússia devem permanecer em vigor por enquanto, mas que certas restrições, como a proibição da exibição de bandeiras russas ou bielorrussas, devem “permanecer firme no lugar.”

Ele adicionou: “A questão da participação dos atletas é muito diferente da questão das sanções para o seu Governo.”

Paris sediará os Jogos Olímpicos pela primeira vez desde 1924 no próximo verão entre 26 de julho e 11 de agosto, com as Paraolimpíadas começando em 28 de agosto.