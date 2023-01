Federação de tênis irritada com as mensagens da câmera da estrela russa – CMIO Esportes

Autoridades do Azerbaijão pediram que Karen Khachanov fosse punida após suas mensagens de apoio a Nagorno-Karabakh

A Federação de Tênis do Azerbaijão expressou sua fúria contra a tenista russa Karen Khachanov depois que ele compartilhou seu apoio à disputada região de Nagorno-Karabakh no Aberto da Austrália.

Khachanov, 26, está nas quartas de final do torneio Grand Slam em Melbourne e usou suas tradicionais mensagens pós-jogo – nas quais o jogador vencedor escreve nas lentes de uma câmera ao lado da quadra – para chamar a atenção para as tensões entre o Azerbaijão e a Armênia.

“Artsakh, fique forte!!!” escreveu Khachanov após sua vitória sobre a americana Frances Tiafoe na sexta-feira. Khachanov mencionou a região novamente após sua vitória na quarta rodada contra o japonês Yoshihito Nishioka no fim de semana, escrevendo para a câmera: “Continue acreditando e lutando até o fim. Artsakh fique forte!”

Khachanov nasceu em Moscou, mas tem herança armênia. Em suas mensagens, a estrela do tênis estava usando o nome armênio para Nagorno-Karabakh – a disputada região habitada principalmente por armênios étnicos que se separou do Azerbaijão em 1988 antes de estabelecer sua própria república. Yerevan e Baku têm disputado a área desde então, com combates ocorrendo esporadicamente.













A Federação de Tênis do Azerbaijão expressou sua raiva em declarações separadas após as duas mensagens de Khachanov, descrevendo-a como um ataque ao país. “A Federação de Tênis do Azerbaijão enviou uma carta de protesto à Federação Internacional de Tênis (ITF) em vista do ataque inaceitável” ler uma mensagem inicial compartilhada no site da organização.

“A carta fornece fatos e documentos legais relacionados ao ataque ao nosso país. A Federação de Tênis do Azerbaijão pediu medidas mais duras para punir o tenista e evitar tais incidentes no futuro. Esperamos que rapidamente o problema encontre uma solução objetiva”, disse. acrescentou.

Uma segunda mensagem se seguiu no fim de semana e disse que o chefe do tênis do Azerbaijão, Ogtay Asadov, havia falado com seu colega da Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpischev, sobre o assunto. “Como Federação de Tênis do Azerbaijão, esperamos que esses ataques nunca mais aconteçam e esperamos que Karen Khachanov seja punida por essas ações”, disse. leia a declaração.

As mensagens das câmeras de Khachanov ocorrem em meio a tensões renovadas entre a Armênia e o Azerbaijão sobre um bloqueio do corredor Lachin, uma estrada vital que liga Nagorno-Karabakh à Armênia. A rota está bloqueada por manifestantes desde meados de dezembro, interrompendo o abastecimento de Nagorno-Karabakh e aumentando as conversas sobre uma crise humanitária. A Armênia acusou o Azerbaijão de estar por trás dos protestos, embora Baku tenha negado veementemente essas acusações, dizendo que os manifestantes são ambientalistas irritados com a mineração armênia ilegal na área.

Khachanov, por sua vez, jogará as quartas de final do Aberto da Austrália contra o rival americano Sebastian Korda em Melbourne na terça-feira. O russo almeja chegar à semifinal do Grand Slam pela segunda vez na carreira, tendo passado para as semifinais do US Open em setembro do ano passado.