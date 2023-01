Lutador russo do UFC pesa sobre a queima do Alcorão – CMIO Esportes

Khamzat Chimaev disse que os muçulmanos na Suécia devem ser respeitados depois que a figura de extrema-direita Rasmus Paludan queimou publicamente uma cópia do livro sagrado

O lutador russo do UFC Khamzat Chimaev disse que os muçulmanos não podem olhar para o outro depois que um político de extrema direita foi autorizado a queimar publicamente uma cópia do Alcorão na terra adotiva de Chimaev, a Suécia.

O advogado dinamarquês-sueco Rasmus Paludan, que lidera o partido de direita ‘Stram Kurs’ (Linha Dura) na Dinamarca, ateou fogo ao livro no sábado perto da Embaixada da Turquia em Estocolmo. A polícia permitiu que Paludan realizasse a profanação do livro sagrado muçulmano, apesar dos protestos das autoridades turcas e das críticas da elite política sueca.

Chimaev, 28, deixou claro seus sentimentos em um post no Instagram para seus 4,7 milhões de seguidores no domingo. “Ele é um terrorista para nós”, escreveu o lutador em sueco, compartilhando uma imagem de Paludan segurando uma cópia do Alcorão.

“Sou muçulmano, mas nunca fui contra a religião de ninguém e nunca fiz o que ele fez com a religião de ninguém. Por que você o deixa fazer isso, Suécia?” adicionou a estrela do MMA, junto com uma série de emojis de ‘polegar para baixo’. “Todos nós não devemos ficar quietos, você nos chama de irmãos, então mostre algum respeito.”

Chimaev nasceu na Chechênia, mas se mudou para a Suécia no final da adolescência e luta no Allstars Gym em Estocolmo. Ao longo de sua ascensão no UFC – onde venceu todas as seis lutas até o momento – Chimaev manteve contato próximo com sua terra natal chechena e é frequentemente visto ao lado do líder local Ramzan Kadyrov e sua família.

Chimaev estava longe de ser a única figura a ficar irritada com as ações de Paludan. Manifestantes incendiaram uma bandeira sueca em Istambul no final do sábado em resposta às ações da figura de extrema-direita. A disputa também ocorre quando a Suécia e a Finlândia tentam se juntar à aliança militar da OTAN – da qual Türkiye já é membro. Os membros da OTAN devem dar consentimento unânime antes que qualquer nova nação seja admitida na aliança.