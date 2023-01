Rússia tem data para negociações da UEFA sobre possível retorno – mídia – CMIO Esportes

Uma reunião está agendada para o final deste mês, enquanto as autoridades tentam encontrar um caminho de volta à competição para as equipes russas.

Dirigentes do futebol russo e seus colegas do órgão regulador da Europa, a Uefa, realizarão conversas na próxima semana para discutir o possível alívio das sanções aos times russos, informou a TASS.

As equipes russas estão atualmente banidas de todas as competições da UEFA e da FIFA por causa do conflito na Ucrânia. No final de dezembro, a Federação Russa de Futebol (RFU) disse que estabeleceria um grupo de trabalho ao lado da Uefa na tentativa de encontrar um possível caminho de volta aos torneios internacionais.

“Uma reunião de representantes da RFU e da Uefa está agendada no escritório da Uefa em 24 de janeiro, na qual serão discutidas as oportunidades potenciais para o retorno de clubes e seleções russas às partidas internacionais”, disse. disse uma fonte da RFU na sexta-feira, conforme citado pela agência de notícias TASS. “Da RFU, (secretário geral) Maxim Mitrofanov e Aleksandr Alaev (presidente da Premier League russa) participarão da reunião.”













Também foi relatado na sexta-feira que o presidente da RFU, Aleksandr Dyukov, deve participar da primeira reunião do Comitê Executivo da UEFA em 2023, marcada para 25 de janeiro na sede da organização em Nyon, na Suíça. Dyukov deve comparecer pessoalmente, de acordo com o serviço de imprensa da RFU.

As autoridades russas estão buscando a reversão das proibições da UEFA e da Fifa sobre seus times, inicialmente impostas no final de fevereiro como resposta ao início da campanha militar de Moscou na Ucrânia.

As sanções significaram que a seleção masculina russa foi privada da chance de se classificar para a Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar, e a Rússia já foi removida do processo de qualificação para o Campeonato Europeu da UEFA de 2024. A nível de clubes, as equipas russas estão proibidas de participar em competições como a prestigiada UEFA Champions League pelo menos durante a época 2022/23.

A RFU apelou das proibições da UEFA e da FIFA junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça, mas até agora sem sucesso. Autoridades russas não descartaram prosseguir com o caso no Supremo Tribunal Federal Suíço.

Depois de ser afastada das competições da UEFA, foi sugerido que a Rússia poderia deixar a organização europeia e se candidatar para se juntar à sua contraparte asiática, a AFC. O raciocínio é que as equipes russas potencialmente encontrariam um caminho mais rápido de volta à competição em um ambiente mais acolhedor, principalmente antes da qualificação para a Copa do Mundo FIFA de 2026.

No final, a RFU optou por estabelecer seu grupo de trabalho ao lado da UEFA para tentar resolver as restrições atuais. As autoridades russas estão mirando o início de abril para uma decisão sobre o assunto.