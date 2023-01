Russo consegue feito raro em vitória esmagadora no Aberto da Austrália – CMIO Esportes

Karen Khachanov derrotou Yoshihito Nishioka para chegar às quartas de final em Melbourne

A russa Karen Khachanov garantiu sua vaga nas quartas de final do Aberto da Austrália após uma vitória dominante contra o rival japonês Yoshihito Nishioka no domingo.

Khachanov derrotou Nishioka por 6-0 6-0 7-6 (7-4) em uma partida unilateral na John Cain Arena em Melbourne. Notavelmente, o russo venceu os primeiros 14 jogos da partida antes de Nishioka oferecer alguma resistência tardia para levar o terceiro set para o tiebreak.

O segundo set foi particularmente brutal para o cabeça-de-chave número 30, Nishioka, já que Khachanov, que é o cabeça-de-chave 18º, concedeu apenas dois pontos ao seu oponente – um feito raro apelidado de ‘set de bronze’ no jargão do tênis.

Khachanov está agora nas quartas de final do Aberto da Austrália pela primeira vez em sua carreira. O desempenho também significa que ele alcançou as oitavas de final em cada um dos quatro Grand Slams de sua carreira, tornando-se o 50º jogador masculino na Era Aberta a fazê-lo.

“[The] Nos dois primeiros sets eu não sabia o que estava acontecendo, mas nunca é fácil quando você está indo com o placar muito fácil. Você sente isso,” Khachanov, 26, disse após sua vitória retumbante.

“A certa altura o Yoshi tentou dar a volta por cima, empolgou o público e é normal. Tentei manter o foco durante toda a partida, do começo ao fim.

“Mas não é fácil vencer com este placar, três sets, então o terceiro set foi muito difícil e estou jogando bem, então estou muito feliz por passar.”

Khachanov enfrentará o americano Sebastian Korda nas quartas de final na terça-feira – o homem que eliminou o russo Daniil Medvedev, sétimo cabeça-de-chave, em uma grande reviravolta na terceira rodada.

O cabeça-de-chave número 29 Korda, que é filho do ex-vencedor do Aberto da Austrália, Petr Korda, continuou sua boa forma em Melbourne ao despachar o décimo cabeça-de-chave polonês Hubert Hurkacz em uma disputa de cinco sets na partida da quarta rodada no domingo – selando a partida em um Desempate de 10 pontos.

Para Korda, de 22 anos, será a primeira aparição nas quartas de final de um Grand Slam, enquanto Khachanov tem experiência de chegar às semifinais do US Open na última temporada e conquistou a medalha de prata olímpica em Tóquio em 2021.

Em outro ponto do sorteio individual masculino, o russo Andrey Rublev, quinto cabeça-de-chave, tentará se juntar a Khachanov nas oitavas de final quando enfrentar o dinamarquês Holger Rune, nono cabeça-de-chave, na partida da quarta rodada na segunda-feira.

Houve uma reviravolta no sorteio feminino no domingo, quando a cabeça-de-chave russa Elena Rybakina eliminou a cabeça-de-chave polonesa Iga Swiatek em dois sets na partida da quarta rodada. Rybakina, que representa o Cazaquistão desde 2018 e conquistou o título de Wimbledon no ano passado, enfrentará a 17ª cabeça-de-chave da Letônia, Jelena Ostapenko, nas quartas de final na terça-feira.