Djokovic supera problemas com lesões para progredir na Austrália – CMIO Esportes

A busca de Novak Djokovic pelo décimo título do Aberto da Austrália continua depois que ele derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov em sua partida da terceira rodada em Melbourne no sábado.

Apesar de uma lesão persistente no tendão da coxa que o prejudicou durante todo o torneio, Djokovic conquistou uma vitória por 7-6 (9-7), 6-3 e 6-4 na Rod Laver Arena para definir uma partida da quarta rodada contra o australiano Alex de Minaur na segunda-feira. .

Djokovic, quarto cabeça-de-chave este ano em Melbourne, foi forçado a pedir um tempo médico após um primeiro set cansativo contra Dimitrov, no qual salvou três set points antes de vencer no tiebreak. Djokovic, cuja parte superior da perna esquerda estava fortemente amarrada, precisou de tratamento novamente no terceiro set, mas naquele estágio estava bem no controle contra o cabeça-de-chave número 27.

“Foi uma batalha incrível. Três séries, mais de três horas. Vamos descansar e nos preparar para o próximo”, Djokovic disse em sua entrevista pós-jogo. Quando questionado sobre como ele continua a produzir níveis implacáveis ​​de energia na quadra, Djokovic fez pouco caso de sua idade, dizendo à entrevistadora Jelena Dokic que “35 é o novo 25.”

Notavelmente, o sérvio agora está invicto em suas últimas 24 partidas no Aberto da Austrália – um torneio que ele venceu nove vezes, um recorde. A última vez que Djokovic foi derrotado em solo australiano foi em 2018, quando perdeu na quarta rodada, em Melbourne, para o sul-coreano Chung Hyeon.

Djokovic voltou ao torneio este ano após sua infame deportação da Austrália devido a sua vacina Covid na véspera do evento em 2022. O sérvio foi calorosamente recebido pela multidão em Melbourne Park enquanto persegue um 22º Grand Slam título, o que o empataria com Rafael Nadal na lista de todos os tempos.

Nadal, de 36 anos, já foi eliminado do Aberto da Austrália deste ano após sua derrota para o americano Mackenzie McDonald, afetada por lesão, na segunda rodada. O russo Daniil Medvedev – finalista nos últimos dois anos em Melbourne – também sofreu uma saída antecipada após uma derrota chocante para o rival americano Sebastian Korda na sexta-feira.

O jogador com a classificação mais alta remanescente no sorteio masculino é o terceiro cabeça-de-chave Stefanos Tsitsipas, da Grécia, que joga sua partida da quarta rodada contra o italiano Jannik Sinner no domingo. O quinto cabeça-de-chave russo, Andrey Rublev, também está na disputa, e enfrenta o número nove do dinamarquês Holger Rune na quarta rodada na segunda-feira. Karen Khachanov, 18ª cabeça-de-chave da Rússia, joga sua partida da quarta rodada contra o rival japonês Yoshihito Nishioka no domingo.

Mas se Djokovic conseguir desafiar suas persistentes lutas com lesões, ele certamente será considerado o favorito ao título, considerando seu incrível histórico no primeiro Grand Slam da temporada.