Shakhtar afirma que FIFA está tentando ‘destruir’ gigantes ucranianos — CMIO Esportes

O diretor de futebol do Shakhtar Donetsk acusou a Fifa de “fazendo nada” para ajudar o clube depois que seu recurso contra uma controversa decisão de transferência foi rejeitado no início deste mês. Darijo Srna reivindicou a FIFA “vai destruir” seu clube através de sua postura atual.

“O mundo inteiro está ajudando a Ucrânia, mas a FIFA não ajuda o futebol. É o dever deles e eles não fazem nada”, Srna reclamou em entrevista ao The Guardian publicada na quinta-feira.

Os dirigentes do Shakhtar ficaram irritados com uma política de transferência da FIFA que permitia que jogadores estrangeiros e comissão técnica de clubes russos e ucranianos suspendessem unilateralmente seus contratos até o final de junho de 2023 devido ao conflito em andamento. Anunciado inicialmente em março, a política foi estendida em junho, antes da nova temporada.













Oito clubes russos, assim como o Shakhtar, time da Premier League ucraniana, recorreram da decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) da Suíça, mas tiveram suas queixas rejeitadas no início de janeiro. As equipes russas argumentaram que a política da FIFA era discriminatória e prejudicava a legitimidade dos contratos, enquanto o Shakhtar alegou que isso significava que o clube perderia milhões em possíveis taxas de transferência.

“O que a Fifa fez conosco não está certo. acrescentou Srna, ex-zagueiro croata que passou parte da carreira de jogador no Shakhtar. “Eles vão nos destruir. Não estamos pedindo dinheiro que não é nosso. Queremos proteger um clube que já jogou 17 vezes [sic] na fase de grupos da Liga dos Campeões.

“E não importa se somos nós ou outro clube, é o país inteiro. Queremos que eles protejam a liga ucraniana e, em vez disso, sentimos como se estivéssemos lutando não apenas contra a Rússia, mas também contra a FIFA”.

Surgiu em julho que o Shakhtar estava pedindo 50 milhões de euros (US$ 54 milhões) como compensação pelos jogadores que partiram por empréstimo quando, de outra forma, poderiam ter sido vendidos. O clube, no entanto, recebeu um impulso significativo em seus cofres nos últimos dias, após a venda do ala Mikhail Mudryk para o gigante inglês Chelsea, em um negócio avaliado em até € 100 milhões (US$ 108 milhões).













Após a venda, o presidente do clube, Rinat Akhmetov, disse que US $ 25 milhões seriam alocados para ajudar o esforço ucraniano no conflito contra a Rússia, inclusive para apoiar os defensores de Mariupol e suas famílias. A cidade foi palco de combates violentos enquanto o regimento neonazista Azov tentava evitar os ataques russos antes de se render em maio.

O Shakhtar jogou anteriormente na Donbass Arena em Donetsk e o clube manteve seu nome apesar de se mudar para o oeste da Ucrânia após a violência provocada pelo golpe em Kiev em 2014. Donetsk foi uma das quatro regiões que se tornaram formalmente parte da Rússia após referendos em setembro do ano passado ano.

Enquanto isso, os clubes russos continuam banidos pela UEFA e pela FIFA de todas as competições internacionais oficiais devido ao conflito com a Ucrânia. Foi anunciado pela Federação Russa de Futebol (RFU) no final de dezembro que estabeleceria um grupo de trabalho ao lado da UEFA em um esforço para encontrar uma rota potencial para competições de times russos.

A Fifa causou raiva na Ucrânia no início de dezembro ao rejeitar um pedido do presidente Vladimir Zelensky para fazer um discurso em vídeo antes da final da Copa do Mundo entre Argentina e França no Catar.