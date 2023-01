Ronaldo saiu machucado na partida saudita contra Messi — CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo levou um soco no rosto do ex-companheiro de equipe Keylor Navas, mas se recuperou e marcou duas vezes, quando o atacante português apareceu pelo Saudi All-Star XI contra Lionel Messi e Paris Saint-Germain na quinta-feira.

Fazendo sua primeira aparição na Arábia Saudita desde que se juntou ao Al Nassr em um acordo recorde no início deste mês, Ronaldo marcou de pênalti e marcou o segundo gol com uma finalização nos acréscimos do primeiro tempo no Estádio King Fahd.

Messi colocou o PSG na frente logo aos três minutos de jogo, e os visitantes franceses acabaram vencendo um jogo divertido por 5 a 4, graças a mais gols de Marquinhos, Sergio Ramos, um pênalti de Kylian Mbappé e um gol de Hugo Ekitike.

O PSG também viu Neymar perder um pênalti no primeiro tempo e teve o zagueiro Juan Bernat expulso aos 39 minutos.

Os dois gols de Ronaldo vieram depois que ele se recuperou de um encontro contundente com o goleiro do PSG, Navas – seu ex-companheiro de equipe no Real Madrid. Navas saiu para acertar um cruzamento, mas acabou perdendo a bola e dando uma cotovelada no rosto de Ronaldo, deixando o atacante desmaiado no chão.

O incidente viu o All-Stars saudita receber um pênalti, que Ronaldo marcou para empatar o jogo em 1–1. O jogador de 37 anos ficou com marcas vermelhas e hematomas, que foram examinados mais de perto pelo atacante do PSG, Mbappé.

Depois de encantar os torcedores sauditas com seus dois gols marcados e alguns flashes de brilhantismo – incluindo uma noz-moscada atrevida no rival do meio-campo Carlos Soler – Ronaldo foi substituído aos 61 minutos e mais tarde recebeu o prêmio de Melhor em Campo, enquanto a megaestrela do PSG trio de Messi, Neymar e Mbappé foram retirados logo após o atacante português.

A partida foi uma breve viagem no meio da temporada ao Oriente Médio para o PSG, de propriedade do Catar, que retornará ao futebol doméstico quando enfrentar o Pays de Cassel na Copa da França na segunda-feira.

Ronaldo, por sua vez, está finalmente pronto para fazer sua estreia oficial pelo Al Nassr na partida da Saudi Pro League contra o Al Ettifaq no domingo. A estrela portuguesa, que assinou um contrato de dois anos e meio supostamente no valor de € 200 milhões (US $ 217 milhões) por temporada, até agora foi impedido de aparecer em seu novo time depois de cumprir uma suspensão de duas partidas. imposto pela federação inglesa desde seus dias no Manchester United, onde arrancou um celular das mãos de um jovem torcedor em um momento de frustração na última temporada.

O jogo de quinta-feira em Riad foi anunciado como potencialmente a última vez que os torcedores verão Ronaldo e o vencedor da Copa do Mundo Messi – que possuem 12 Bolas de Ouro entre eles – no mesmo campo.