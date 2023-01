Ex-jogador da Premier League morre em acidente de barco na Flórida — CMIO Esportes

O ex-zagueiro do Tottenham Hotspur, Anton Walkes, morreu aos 25 anos em um acidente de barco na Flórida, anunciou seu atual time da MLS, o Charlotte FC.

De acordo com um relatório do Miami Herald, Walkes foi encontrado inconsciente após uma colisão entre dois barcos perto do Miami Marine Stadium na quarta-feira, enquanto estava na área para participar de um campo de treinamento de pré-temporada.

Ele recebeu RCP no local e foi transportado para o hospital, mas faleceu logo depois.

O londrino esteve no Tottenham entre 2013 e 2018, mas fez apenas uma aparição pelo clube em 2016, antes de ser emprestado ao Atlanta United e ao Portsmouth, para quem se juntou permanentemente em 2018.

Ele então voltou aos Estados Unidos com o Atlanta após duas temporadas na costa sul da Inglaterra antes de assinar com o Charlotte FC no final de 2021, onde jogou pelo time da Major League Soccer 23 vezes na última temporada.

“Todos na Tepper Sports & Entertainment estão devastados com a trágica morte de Anton Walkes”, disse David Tepper, proprietário do Charlotte FC.

“Ele era um tremendo filho, pai, parceiro e companheiro de equipe cuja abordagem alegre da vida tocou todos que conheceu.

“Anton tornou as pessoas ao seu redor pessoas melhores em todas as áreas da vida e representou o Charlotte FC no mais alto padrão dentro e fora do campo. Ele fará muita falta para muitos e nossos pensamentos e orações estão com a família de Anton durante este período de partir o coração.

“O clube oferece todo o seu apoio a todos os afetados durante este período de luto.”

Estamos profundamente tristes ao saber da morte de nosso ex-jogador, Anton Walkes. final de semana. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 de janeiro de 2023

Não há palavras para descrever a tristeza de todos na Major League Soccer hoje, após saber da trágica morte de Anton Walkes, do Charlotte FC. Anton era um jogador talentoso e dedicado, amado por seus companheiros e fãs. pic.twitter.com/9S7hT3fMiM — Major League Soccer (@MLS) 19 de janeiro de 2023

Todos no Portsmouth Football Club estão extremamente tristes ao saber da morte de Anton Walkes. Nossos pensamentos estão com seus amigos e familiares neste momento difícil. pic.twitter.com/bWZIz324z4 — Portsmouth FC (@Pompey) 19 de janeiro de 2023

Em comunicado próprio, a Major League Soccer prestou homenagem a Walkes, que foi descrito como um “talentoso e dedicado”jogador.

“Não há palavras para descrever a tristeza de todos na Major League Soccer hoje, após saber da trágica morte de Anton Walkes, do Charlotte FC. Anton era um jogador talentoso e dedicado, amado por seus companheiros e fãs”, escreveu a liga.

O Tottenham, por sua vez, anunciou que o clube usará braçadeiras pretas no jogo de quinta-feira contra o Manchester City como uma marca de respeito ao ex-jogador.

“Estamos profundamente tristes ao saber da morte do ex-jogador Anton Walkes. Os pensamentos de todos no Clube estão com sua família e amigos neste momento incrivelmente triste”, acrescentou o clube em comunicado.