Jogador de tênis refuta falsas alegações de certificado de vacina Covid – CMIO Esportes

A italiana Camila Giorgi precisou do atestado de vacinação para disputar o Aberto da Austrália do ano passado

A tenista Camila Giorgi negou as alegações de que obteve um certificado falso da Covid para permitir que ela contornasse os mandatos de vacinação em países como Austrália e Estados Unidos no ano passado.

Numerosas reportagens na mídia italiana afirmam que uma médica, Daniela Grillone, está sob investigação por fornecer a pacientes certificados de vacinação falsificados a pedido, com Grillone alegando que Giorgi estava entre aqueles sob seus cuidados que não foram vacinados contra o Covid-19.

Giorgi estava em campo no Aberto da Austrália do ano passado. Na época, as regras da imigração australiana exigiam que todos os visitantes fossem totalmente vacinados contra o vírus.

Ela também competiu nos Estados Unidos no ano passado, onde a comprovação de vacinação também era exigida para entrar no país.

Falando após a vitória abrangente de dois sets contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova em Melbourne na terça-feira, Giorgi confirmou que visitou Grillone, mas acrescentou que recebeu vacinas de outros profissionais de saúde.

“Eu apenas fiz todas as minhas vacinas em lugares diferentes, então o problema é dela, não meu,” ela disse. “Então, com isso, estou muito tranquilo. Claro, se não, eu não poderia vir aqui e jogar esse tênis, eu acho.”

Giorgi acrescentou que foi vacinada em uma ocasião por Grillone.

“A outra vacinação, eu fiz em lugares diferentes, então é o que estou tentando explicar,” ela adicionou.

“Então estou bem… ela está com problemas com a lei na Itália. Eu fiz tudo o que eles pedem, o governo australiano,” ela disse. “Não é problema meu. o problema é dela.”

Craig Tiley, presidente-executivo da Tennis Australia, também afirmou que não estava totalmente ciente das acusações feitas contra Giorgi.

“Acho que ainda há muito a ser descoberto sobre isso e acho que isso dependerá da família e das autoridades relevantes, incluindo a turnê.,” ele disse. “Eu realmente não sei mais detalhes.”

O nove vezes campeão individual masculino do Aberto da Austrália, Novak Djokovic, foi deportado do país na véspera do evento do Grand Slam do ano passado, depois de não cumprir os requisitos de vacinação.

No entanto, a Austrália reverteu esses requisitos e, em novembro, cancelou uma proibição de visto de três anos imposta à estrela sérvia.