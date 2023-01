Ás russo avança para a segunda rodada do Aberto da Austrália (VÍDEO) — CMIO Esportes

A busca de Daniil Medvedev pelo segundo título de Grand Slam da carreira continua depois que a estrela russa superou o rival americano Marcos Giron em sua partida de primeira rodada no Aberto da Austrália na segunda-feira.

Medvedev, finalista derrotado em Melbourne nos últimos dois anos, estava em ótima forma em sua partida de abertura, acertando 28 vencedores em seu caminho para uma vitória conclusiva de três sets (6-0, 6-1, 6-2) em pouco mais de 90 minutos de ação.

Os três jogos perdidos por Medvedev é a contagem mais baixa que ele já teve em uma partida de Grand Slam.

O campeão do US Open de 2021 conquistou impressionantes 54% dos pontos no saque de Giron, quebrando seu oponente em sete ocasiões distintas para melhorar seu recorde geral no Aberto da Austrália para impressionantes 20-6, e se tornará apenas o quarto homem a atingir três consecutivos finais se ele chegar até o final deste mês.

“Estou muito feliz com a partida”, disse Medvedev depois.

“O Marcos é um adversário duro, então vencê-lo com esse placar logo no primeiro round de um Slam é ótimo. Estou muito feliz com o meu nível e estou ansioso para a próxima rodada.”

Daniil Medvedev tem uma pequena discussão com o árbitro sobre, eu acho, uma obscenidade audível quando ele está a dois pontos da vitória, mas vem com 6-0, 6-1, 6-2. — O podcast de tênis (@TennisPodcast) 16 de janeiro de 2023

Medvedev, que parecia ter um breve desentendimento verbal com o árbitro momentos antes de completar a vitória, enfrentará o jogador local John Millman na segunda rodada – e ele disse que ficará cauteloso com o desafio depois de testemunhar Millman superar o favorito Roger Federer no US Open em 2018.

“Em cinco ou seis anos que estou no Tour, nunca joguei [Millman]. Ele é um grande jogador, especialmente aqui na Austrália”, acrescentou Medvedev.

“Ele é um grande jogador. Ele venceu o Roger [Federer] no US Open quando Roger estava no topo, então ele é capaz de jogar um ótimo tênis. Eu vou ter que jogar o meu melhor também.”

Medvedev está do lado oposto do sorteio para a estrela sérvia Novak Djokovic – que o derrotou no início deste mês nas semifinais do Adelaide International, sugerindo que os dois especialistas do Aberto da Austrália podem muito bem estar em rota de colisão um contra o outro no primeiro Grand Slam acontecimento do ano novo.