FIFA anuncia punição à Sérvia — CMIO Esportes

A associação de futebol do país foi atingida com sanções decorrentes da partida da Copa do Mundo contra a Suíça

A Fifa, órgão que rege o futebol mundial, anunciou medidas disciplinares contra a federação sérvia por incidentes durante a partida da Copa do Mundo contra a Suíça no Catar no mês passado.

As duas nações se enfrentaram no Grupo G do torneio, com a Suíça vencendo por 3 a 2 e garantindo sua vaga na fase eliminatória. O jogo viu as tensões aumentarem, com o capitão suíço Granit Xhaka – que é de ascendência albanesa – acusado de insultar o adversário quando os jogadores se enfrentaram no final do jogo.

A Fifa anunciou na sexta-feira que impôs sanções à Sérvia pelo “má conduta” de seus jogadores e torcedores durante o jogo no Estádio 974. A Federação Sérvia foi multada em 50.000 francos suíços (US$ 54.000) e deve fechar 25% dos assentos do estádio para a próxima partida oficial da FIFA em casa pela seleção masculina.













A FIFA já havia multado a FA sérvia em 21.000 francos suíços durante a Copa do Mundo por uma suposta “político” gesto após a exibição de uma bandeira no vestiário do time que mostrava um contorno de Kosovo com as cores da bandeira sérvia junto com a mensagem “sem rendição”.

Em outra parte do comunicado da FIFA na sexta-feira, a organização anunciou o início de um processo disciplinar contra a Argentina, campeã do mundo, por suas comemorações após a vitória contra a França na final.

México e Equador também foram multados e fechados em estádios por causa de cânticos discriminatórios de seus torcedores no Catar. A Croácia teve um processo disciplinar aberto por possíveis violações dos artigos da FIFA sobre discriminação e ordem e segurança, resultantes de sua partida contra o Marrocos no playoff do terceiro lugar.