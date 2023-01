Chefe do futebol francês atingido por escândalo é suspenso – CMIO Esportes

Noel Le Graet enfrentou acusações de assédio sexual e foi criticado por críticas ao ícone francês Zinedine Zidane

Noel Le Graet, o presidente de 81 anos da Federação Francesa de Futebol (FFF), foi forçado a renunciar ao cargo após o surgimento de acusações de assédio sexual contra ele. Ele também atraiu desprezo generalizado no futebol francês nos últimos dias por suas críticas às habilidades gerenciais do ex-capitão da seleção Zinedine Zidane.

No principal cargo do futebol francês desde 2011, Le Graet provocou intensa reação quando pareceu minar o ex-técnico do Real Madrid Zidane, três vezes vencedor da UEFA Champions League na capital espanhola, enquanto falava à mídia sobre possíveis substitutos para os atuais Les Bleus treinador principal Didier Deschamps.

“eu nem teria atendido a ligação dele”, disse Le Graet sobre Zidane. “Para dizer a ele o quê? ‘Olá senhor, não se preocupe. Procure outro clube. Acabei de fazer um contrato com Didier.

“Cabe a ele o que ele faz. Não é da minha conta. Nunca o conheci e nunca pensamos em nos separar de Didier. Ele pode ir aonde quiser, a um clube. Teria quantos quisesse na Europa, um grande clube. Mas uma seleção nacional dificilmente é crível, na minha opinião.”













Le Graet rapidamente se desculpou pelos comentários após repreensões de craques como o atacante Kylian Mbappé. No entanto, ele logo se viu envolvido em outro escândalo quando a agente de futebol Sonia Souid, de 37 anos, disse que havia rejeitado repetidos avanços de Le Graet, que ela alegou que costumava deixar mensagens de voz tarde da noite para ela.

A suspensão de Le Graet da FFF foi confirmada na quarta-feira após uma reunião urgente do comitê executivo do grupo. Ele será substituído interinamente pelo vice-presidente Philippe Diallo até que a investigação seja concluída.

Le Graet nega as acusações sexuais feitas contra ele. Sua suspensão ocorre depois que a ministra francesa dos esportes, Amelie Oudea-Castera, ordenou uma investigação sobre a FFF em setembro de 2022. A federação havia dito anteriormente que pretendia abrir um processo por difamação contra uma revista francesa que alegou que Le Graet havia sido acusado de assédio de várias mulheres funcionários.

Além de seu cargo na FFF, Le Graet atua no Conselho da FIFA desde 2019 e será eleito para outro mandato de quatro anos em abril, onde concorrerá com o presidente da federação portuguesa de futebol, Fernando Gomes.