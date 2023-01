Lado da Premier League se prepara para oferta do Catar – CMIO Esportes

Com o Qatar buscando aumentar sua influência no futebol global depois de sediar a Copa do Mundo da FIFA no ano passado, figuras do grupo de investimentos do estado do golfo mantiveram negociações com o Tottenham Hotspur com o objetivo de adquirir uma participação no time da Premier League.

Segundo o The Guardian, figuras próximas a Nasser al-Khelaifi, chefe da Qatar Sports Investments (QSI) e presidente do time francês Paris Saint-Germain, confirmaram que ele se reuniu com o presidente do Tottenham, Daniel Levy, em Londres na semana passada, onde discutiram um potencial investimento minoritário da QSI no clube.

Acredita-se que relatórios semelhantes ligando a QSI a ofertas para o Manchester United e o Liverpool, que convidaram investimentos nos últimos meses, estejam fora de questão por enquanto.

A possível mudança é cronometrada: a libra está atualmente em uma posição fraca e o Catar permanece na vanguarda do futebol, pelo menos temporariamente, depois de cumprir suas funções de anfitrião no mês passado para a Copa do Mundo da FIFA que, apesar de alguma controvérsia associada ao evento , foi amplamente descrito como um sucesso, levando figuras do Catar a acreditar que é o momento certo para investir na liga de futebol mais popular do mundo.

No entanto, as regras do futebol determinam que a QSI só poderá comprar uma participação parcial no Tottenham devido às diretrizes que ditam que os clubes pertencentes à mesma entidade não podem competir na mesma competição.

Tanto o Paris Saint-Germain quanto o Tottenham competem regularmente na Liga dos Campeões da UEFA.

As participações minoritárias, no entanto, estão dentro das regras – com a QSI já detendo uma participação de 22% no clube português Braga antes de qualquer investimento futuro que faça.

Embora a QSI seja atualmente considerada pioneira em investimentos no Tottenham, acredita-se que pelo menos duas outras partes estejam considerando uma oferta.

O Tottenham, que atualmente está em quinto lugar na Premier League, atualmente detém grandes dívidas de mais de £ 700 milhões (US$ 850 milhões) após a construção do Tottenham Hotspur Stadium, com 62.000 lugares, inaugurado em 2019.