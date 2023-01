Quem são os sauditas pagando dinheiro recorde por Ronaldo? — CMIO Esportes

A estrela portuguesa assinou o maior contrato da história do futebol ao se mudar para o Oriente Médio

Cristiano Ronaldo, um dos atacantes mais prolíficos da história do futebol, assinou um contrato de dois anos e meio para jogar pelo time saudita Al Nassr.

Ronaldo será recompensado com uma quantia impressionante, estimada em cerca de € 200 milhões por temporada (US$ 214 milhões), sinalizando o início do fim de uma carreira que encantou e, no último período de seu mandato no Manchester United no menos, enfureceu alguns de sua legião de fãs.

Alguém poderia suspeitar que a saída de Ronaldo do futebol europeu foi um ‘Plano B’, já que ele recusou uma oferta semelhante de outro clube saudita, o Al Hilal, no verão passado.

Mas com suas opções aparentemente esgotadas após uma série de maus desempenhos pelo Manchester United nesta temporada, bem como uma Copa do Mundo abaixo da média com as cores de Portugal, parece que o nome mais famoso do futebol se tornou um luxo inacessível para a maioria dos clubes de elite da Europa.

Típico do homem, a excomunhão de Ronaldo do futebol europeu vem com um forro de prata muito proeminente – ele pode se referir a si mesmo como o jogador mais bem pago do futebol, mesmo na véspera de seu 38º aniversário.

Mas quem exatamente é Al Nassr e que tipo de desafio estará esperando por Ronaldo quando ele vestir a camisa amarela no próximo mês?

Damos uma olhada no novo clube do ícone português, seus companheiros de equipe e o que ele pode esperar em seus dois anos e meio no Oriente Médio.

Quem são Al Nassr? Formado em 1955, o Al Nassr joga na capital saudita de Riad e é um dos 18 times que competem na Saudi Pro League (SPL). O clube terminou em terceiro na liga na temporada passada e venceu a SPL por nove times, com seu campeonato mais recente ocorrendo na campanha de 2018-19. Os rivais da cidade, Al Hilal, no entanto, são o time historicamente dominante na Arábia Saudita, tendo vencido o SPL 18 vezes. O Al Nassr também venceu a competição de copas mais prestigiada do país, a King’s Cup, seis vezes – mas a mais recente delas ocorreu em 1990. Eles conseguiram um segundo lugar na competição continental da Ásia, a Liga dos Campeões da Ásia, em 1995. O Al Hilal, em comparação, conquistou o troféu quatro vezes.

Onde eles jogam? O King Saud University Stadium, também conhecido como Mrsool Park, recebe os jogos em casa do Al Nassr. O estádio com capacidade para 25.000 pessoas foi inaugurado em 2015, com o Al Nassr jogando em casa desde 2020. Antes disso, Al Hilal, rival da SPL do Al Nassr, chamava o estádio de sua casa antes de se mudar para o King Fahd International Stadium, com capacidade para 69.000 pessoas. Espera-se que Al Nassr e Al Hilal compartilhem o terreno no novo Qiddiya de última geração, com capacidade para mais de 40.000 pessoas, que permanece em construção desde 2019.

Quem é o técnico do Al Nassr? O francês Rudi Garcia, 58, assumiu o comando do Al Nassr em junho de 2022, depois de comandar vários clubes da França, como Lille, Marselha e Lyon. Ele também teve um período de três anos no comando da Roma na Serie A da Itália. Em termos de elogios, Garcia tem um único título da Ligue 1 em seu nome, que conquistou com o Lille em 2010, ao mesmo tempo em que conquistou a copa nacional da França, a Coupe de France, na mesma temporada. Ele foi nomeado o Gerente do Ano da Ligue 1 na temporada 2010-11 devido ao domínio doméstico que desfrutou com o Lille. O Marselha de Garcia foi vice-campeão do Atlético de Madrid na UEFA Europa League de 2017-18, bem como medalhista de prata na Coupe de la Ligue francesa de 2019-20 com o Lyon. Desde que assumiu o comando do Al Nassr, ele venceu oito de seus onze jogos e perdeu apenas uma vez.

Com quem Ronaldo se alinhará? Ronaldo será, por uma margem muito ampla, o jogador de maior destaque que já alinhou pelo Al Nassr – mas ele certamente não é o único jogador da equipe a ter experiência de alto nível no futebol europeu. O meio-campista brasileiro Luiz Gustavo é um vencedor da Liga dos Campeões de seu tempo com o Bayern de Munique, enquanto o ex-goleiro do Arsenal David Ospina é tão experiente quanto eles, tendo conquistado 127 internacionalizações pela seleção colombiana. Alvaro Gonzalez é um nome bem conhecido dos torcedores do futebol espanhol depois de várias temporadas na La Liga com Zaragoza, Espanyol e Villarreal. O criativo meio-campista Pity Martinez também tem três internacionalizações pela Argentina, sua terra natal. O internacional camaronês Vincent Aboubakar, internacional por 95 vezes pelo seu país, lidera actualmente a equipa do Al Nassr e espera-se que seja o parceiro de ataque de Ronaldo quando a estrela portuguesa fizer a sua estreia pelo clube. Ele foi visto mais recentemente na Copa do Mundo da FIFA no Catar marcando o gol da vitória de seu país contra o Brasil na fase de grupos.