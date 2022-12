Khabib visita o acampamento de Marrocos antes do playoff crucial da Copa do Mundo (FOTOS) – CMIO Esportes

O ex-campeão do UFC desejou boa sorte ao time africano antes da partida contra a Croácia

O ex-campeão do UFC da Rússia, Khabib Nurmagomedov, desejou felicidades à seleção marroquina enquanto eles se preparavam para a partida de sábado contra a Croácia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA.

Marrocos, a surpresa do torneio do Catar, quebrou um teto de vidro ao se tornar a primeira seleção africana e a primeira nação predominantemente muçulmana a se classificar para as semifinais de uma Copa do Mundo, derrotando as poderosas seleções Bélgica, Espanha e Portugal em sua corrida às oitavas de final. semifinais.

Os sonhos dos Atlas Lions de erguer o famoso troféu, no entanto, foram destruídos pela derrota por 2 a 0 para a campeã França na quarta-feira, mas eles continuam na disputa pelo terceiro lugar quando enfrentarem a outra semifinalista derrotada, a Croácia, no Estádio Internacional Khalifa.

E antes do confronto decisivo, o ícone do UFC Khabib Nurmagomedov fez uma visita ao time para desejar-lhes bem antes do que promete ser outro confronto extremamente significativo para o Marrocos e o futebol africano como um todo.

“Boa sorte amanhã Marrocos”, escreveu Khabib em uma mensagem no Instagram na noite de sexta-feira, ao lado de uma imagem dele e de toda a seleção marroquina.

Isso se seguiu a uma nota de Khabib antes da semifinal com a França, na qual ele disse: “Vamos Irmãos Marroquinos.”

O apoio de Khabib foi notado pelo talvez jogador de destaque do Marrocos durante o torneio, Achraf Hakimi.

O zagueiro do Paris Saint-Germain foi crucial para a caminhada do Marrocos até as semifinais, que viu o time sofrer apenas uma vez (um gol contra) antes da derrota para a França.

E Hakimi, que posou para uma foto com Khabib na sexta-feira, acrescentou seus agradecimentos à estrela russa das artes marciais mistas por seu apoio durante sua excelente corrida até as semifinais.

Khabib é um fã de futebol de longa data e conta com nomes como Liverpool, Real Madrid e Galatasaray entre seus clubes favoritos.

Mas, pelo menos no sábado, parece que sua lealdade estará com um time marroquino disposto a esculpir um último pedaço de história para si mesmo, para colocar um limite no que tem sido uma excelente Copa do Mundo para os norte-africanos.