Argentina planeja ‘provocar’ a Croácia – mídia — CMIO Esportes

Jogadores argentinos planejam enfrentar seus rivais croatas na semifinal da Copa do Mundo na terça-feira, informou a mídia.

Liderada por Lionel Messi, a Argentina continua em busca do primeiro título da Copa do Mundo desde 1986, quando enfrentou a Croácia no Estádio Lusail.

Ambas as equipes garantiram sua vaga nas semifinais com vitórias nos pênaltis, com a Croácia, finalista de 2018, vencendo o Brasil depois que as quartas de final terminaram em 1 x 1 na prorrogação.

A Argentina venceu a Holanda na cobrança de pênaltis, após um jogo tempestuoso terminar em 2 a 2 após uma impressionante reviravolta holandesa no final da partida.

A disputa acirrada contou com um recorde de 18 cartões amarelos concedidos pelo árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz – incluindo dois membros da comissão técnica da Argentina -, bem como um cartão vermelho para o holandês Denzel Dumfries após a disputa de pênaltis.













O meio de comunicação croata Sportske Novosti afirma ter ouvido através de um membro da seleção croata sobre uma suposta campanha de truques sujos da Argentina para irritar seus rivais.

De acordo com o jornal, jogadores da seleção argentina de Lionel Scaloni desabafaram durante uma discussão com um jogador croata que está no mesmo clube na Europa.

“Um jogador argentino, como nos disseram, admitiu… que eles receberam a tarefa de provocar e instruções sobre como desviar os croatas”, alegou o relatório.

Não deu o nome do jogador em questão ou detalhes das supostas táticas, mas acrescentou que o técnico croata Zlatko Dalic foi informado da suposta trama.

“Essa é uma tática que foi vista na Argentina já na partida contra a Holanda, em uma partida de muita tensão”, disse. adicionou a saída.

O relatório afirmava que insultos pessoais poderiam ser feitos e alertava a equipe croata para ficar em guarda.

Entre os croatas está o goleiro reserva Ivo Grbic, que joga no Atlético de Madrid – casa de três integrantes do grupo argentino.

O meio-campista Marcelo Brozovic está no Inter de Milão, onde também joga o atacante argentino Lautaro Martínez.

Em outros lugares, Ivan Perisic, da Croácia, e Cristian Romero, da Argentina, estão no Tottenham Hotspur, time da Premier League inglesa.

Amigos se tornarão inimigos quando os dois times entrarem em campo no Catar na noite de terça-feira, com a glória da Copa do Mundo em jogo.