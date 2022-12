Técnico do Brasil responde à raiva após dança da Copa do Mundo — CMIO Esportes

O técnico Tite se envolveu nas comemorações ao lado do gramado na vitória de seu time sobre a Coreia do Sul

O técnico brasileiro Tite reagiu às alegações de que as comemorações dançantes de seu time durante a vitória nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Coreia do Sul foram desrespeitosas com o adversário.

O Brasil derrotou seus rivais asiáticos com quatro gols no primeiro tempo no Estádio 974 em Doha na noite de segunda-feira, consolidando ainda mais suas credenciais entre os favoritos do torneio.

Os sul-coreanos conseguiram um gol de consolação no segundo tempo, mas o que mais se falou foi a brilhante atuação brasileira – que foi acompanhada por uma série de comemorações dançantes dos jogadores enquanto os gols voavam.

Depois que Richarlison marcou o terceiro gol de seu time com uma passagem de jogo sensacional, as estrelas do Brasil ainda correram para envolver o técnico Tite em uma comemoração de ‘pombo’ na linha lateral.

O técnico do Brasil negou que as travessuras fossem desrespeitosas com a oposição ou com o técnico português da Coreia do Sul, Paulo Bento.

“Sempre tem os mesquinhos que vão entender isso como desrespeito”, Tite disse aos jornalistas após o jogo.

“Falei para os jogadores me esconderem um pouco, sei da visibilidade.

“Não queria que tivesse outra interpretação que não fosse a alegria do gol, o resultado, a exibição, mas não o desrespeito ao adversário ou ao Paulo Bento, por quem tenho muito respeito.

“Não tinha como esconder”, Tite, 61 anos, acrescentou com uma risada.

A série de comemorações dançantes da Seleção dividiu opiniões entre especialistas e torcedores. No estúdio do canal ITV do Reino Unido, o ex-ícone do Manchester United e da Irlanda, Roy Keane, não se impressionou.

“Nunca vi tanta dança. Não acredito no que estou assistindo, é como assistir Strictly [Come Dancing],” disse o ex-meio-campista, comparando-o com a popular série de TV.

“Eu não gosto disso. As pessoas dizem que é a cultura delas. Mas acho que isso é realmente desrespeitar a oposição”, disse. acrescentou Keane.

“São quatro gols, e eles estão fazendo isso o tempo todo. Não me importo tanto com o primeiro jig, é o seguinte, e o gerente se envolve.













O colega comentarista Graeme Souness afirmou que os brasileiros estavam se tornando alvo de represálias de jogadores adversários furiosos.

“É questão de tempo até alguém passar direto por um desses brasileiros”, disse o famoso escocês de tackle duro.

Não é a primeira vez que jogadores brasileiros se envolvem em brigas por causa de suas danças nesta temporada.

O ala Vinicius Jr, do Real Madrid, foi alvo de especialistas e torcedores do Atlético de Madrid em setembro, em uma briga que se transformou em acusações de racismo contra o astro.

Vinicius Jr estava entre os que marcaram para o Brasil contra a Coreia do Sul, enquanto Neymar marcou seu retorno de lesão com um gol de pênalti.

O Brasil enfrentará a Croácia nas oitavas de final na sexta-feira, quando o time de Tite espera chegar às semifinais.