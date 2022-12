Espanha surpreende nos pênaltis e Marrocos faz história no Catar — CMIO Esportes

O Marrocos garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo com uma vitória nos pênaltis contra a Espanha no Catar, marcando a primeira vez que os norte-africanos chegaram tão longe no torneio.

Depois que as equipes não puderam ser separadas por 90 minutos sem gols e prorrogação, o Marrocos derrotou seus rivais de pênalti, vencendo a disputa por pênaltis por 3 a 0 graças a duas defesas do goleiro Bono e algumas tentativas lamentáveis ​​da Espanha.

Com a história chamando, foi Achraf Hakimi, nascido em Madri, que respondeu pelo Marrocos ao marcar o pênalti da vitória no meio.

A Espanha pagou o preço por não converter sua posse de bola em gols durante o jogo, e os pênaltis ruins da equipe de Luis Enrique – combinados com o excelente goleiro do marroquino Bono – levaram os campeões da Copa do Mundo de 2010 a uma eliminação tranquila.

A Espanha errou as três cobranças de pênalti, quando Pablo Sarabia acertou a trave e Bono defendeu de Carlos Soler e Sergio Busquets.

Abdelhamid Sabiri e Hakim Ziyech marcaram para o Marrocos, antes de Unai Simon manter vivas as chances da Espanha ao adivinhar o caminho certo para defender de Badr Benoun.

Mas a estrela do Paris Saint-Germain, Hakimi, calmamente colocou a bola na rede para selar a vitória nos pênaltis, provocando júbilo entre os Atlas Lions e seu formidável apoio dentro do Education City Stadium – e sem dúvida muito além.

O Marrocos já havia se estabelecido como uma revelação para muitos no Catar, liderando o Grupo F com duas vitórias em três jogos – incluindo uma vitória impressionante sobre a Bélgica.

Eles enfrentarão os vencedores das oitavas de final entre Portugal e Suíça nas quartas de final no sábado, marcando um novo território para os norte-africanos.

Enquanto isso, um time espanhol que mistura o talento de craques precoces como Gavi e Pedri e cabeças mais velhas como Busquets terá que se reagrupar, potencialmente sem Enrique no comando, enquanto contempla mais decepções em grandes torneios após os anos dourados de 2008 a 2012.

De fato, foi a segunda eliminação consecutiva nos pênaltis nas oitavas de final de uma Copa do Mundo para os espanhóis – igualando a partida contra a anfitriã Rússia na mesma fase há quatro anos.

A Espanha impôs seu carrossel de passes ao Marrocos durante toda a partida – frequentemente recebendo vaias ensurdecedoras dos fiéis marroquinos nas arquibancadas – mas os europeus criaram poucas chances de destaque ao longo dos 90 minutos.

A melhor oportunidade marroquina surgiu pouco antes do intervalo, quando Nayef Aguerd cabeceou após cruzamento de Sofiane Boufal.

Com um bloco rasteiro instalado pelos norte-africanos, Hakimi e Ziyech continuaram a ser as suas melhores saídas no contra-ataque.

O padrão de posse de bola espanhol continuou no segundo tempo, quando Enrique introduziu Alvaro Morata em uma tentativa de abrir o placar.

O atacante do Atlético de Madrid cabeceou na trave nos acréscimos, antes de Bono desviar uma cobrança de falta convidativa de Dani Olmo que escapou de todos dentro da área marroquina.

Na prorrogação, a Espanha estava se aproximando de impressionantes 80% de posse de bola, mas continuou frustrada.

Do outro lado, o substituto Walid Cheddira teve uma chance de ouro de vencer para o Marrocos ao escapar dentro da área, mas seu remate de lado foi defendido pelas pernas de Simon.

O falecido substituto espanhol Sarabia então acertou agonizantemente a trave nos momentos finais do jogo, indicando que não seria sua noite, pois mais miséria estava por vir.

A disputa de pênaltis viu a Espanha murchar e o Marrocos manter a calma quando a mão da história acenou para a equipe de Walid Regragui rumo a uma data marcante no Catar no sábado.