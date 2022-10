Salah bate recorde da Liga dos Campeões — CMIO Esportes

O atacante fez o hat-trick mais rápido de todos os tempos na competição, quando o Liverpool derrotou o Rangers

Mohamed Salah quebrou o recorde de hat-trick mais rápido de todos os tempos na Liga dos Campeões, quando o atacante do Liverpool estrelou a goleada por 7 a 1 de seu time sobre o Glasgow Rangers na noite de quarta-feira.

O egípcio saiu do banco aos 68 minutos com sua equipe já por 3 a 1 na frente, depois que os ‘reds’ tiveram um início instável em meio a uma atmosfera intensa em Ibrox.

Salah começou a atacar aos 75, 80 e 81 minutos da partida – disparando um triplo em apenas seis minutos e 12 segundos.

A salva foi mais rápida do que o recorde anterior para o hat-trick mais rápido da Liga dos Campeões, que pertencia ao ex-atacante do Lyon, Bafetimbi Gomis, por sua tripla de oito minutos contra o Dínamo Zagreb em 2011.

Os prolíficos Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski conseguiram 11 minutos de hat-tricks na Liga dos Campeões – assim como Raheem Sterling – embora nenhum tenha sido tão rápido no empate quanto o egípcio.

A goleada de 7 a 1 para o Liverpool de Jurgen Klopp foi um impulso de confiança muito necessário, depois que um início de temporada inexpressivo na Premier League os deixou em décimo lugar na tabela.

O clube de Anfield também teve um início pouco auspicioso na campanha do Grupo A da Liga dos Campeões, com uma derrota por 4 a 1 no Napoli, mas se recuperou com uma vitória contra o Ajax e sucessos consecutivos contra o Rangers.

Depois de perder para Scott Arfield aos 17 minutos em um estridente Ibrox, o Liverpool revidou espetacularmente com dois gols de Roberto Firmino e gols de Darwin Nunez e Harvey Elliott, além do recorde de Salah.

O resultado deixa o Liverpool em uma posição privilegiada para se classificar do grupo, já que os finalistas da Liga dos Campeões da temporada passada estão em segundo lugar atrás do Napoli com nove pontos em quatro jogos, enquanto o Ajax segue em terceiro com três pontos e o Rangers está em último lugar sem um ponto em suas quatro partidas.

O líder do grupo, o Napoli, fez quatro vitórias em quatro vitórias ao derrotar o Ajax por 4 a 2 no Stadio Diego Armando Maradona na noite de quarta-feira, garantindo a passagem antecipada para a fase eliminatória.

Os italianos consolidaram seu status como o time mais empolgante de se assistir no continente atualmente, com a ex-estrela do Rubin Kazan Khvicha Kvaratskhelia novamente se destacando ao dar uma assistência antes de marcar um pênalti.

Em outros lugares da Europa, as esperanças do Barcelona de chegar às oitavas de final estão por um fio depois de empatar em 3 x 3 em Camp Nou com a Inter de Milão no Grupo C.

Os visitantes pareciam no caminho para os três pontos quando Robin Gosens os colocou à frente por 3 x 2 aos 89 minutos, antes do atacante polonês Robert Lewandowski salvar o Barça com um gol aos dois minutos dos descontos – seu segundo na partida.

O gigante alemão Bayern de Munique garantiu sua vaga nas oitavas de final com uma vitória por 4 a 2 sobre o Viktoria Plzen, na República Tcheca, tornando o Bayern o primeiro time a vencer 11 partidas consecutivas da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os homens de Julian Nagelsmann lideram o Grupo C com 12 pontos, com o Inter a cinco pontos e o Barcelona de Xavi com quatro pontos em quatro partidas. Plzen permanecem inúteis e no fundo da pilha.

Com a visita do Bayern ao Camp Nou e uma viagem a Plzen por vir, o Barça encara uma queda nas oitavas de final da Liga Europa pela segunda temporada consecutiva, caso termine em terceiro no grupo.

Também na noite de quarta-feira, o Tottenham Hotspur de Antonio Conte venceu o visitante alemão Eintracht Frankfurt, em Londres, por 3 a 2, pelo Grupo D, enquanto o Marselha garantiu uma vitória por 2 a 0 na visita ao Sporting de Lisboa, que jogou os últimos 30 minutos da partida com nove homens.

Esses resultados deixam o grupo afiado, com os Spurs liderando com sete pontos, seguidos pelo Sporting e Marselha, ambos com seis, e o Eintracht atrás com quatro pontos.

No Grupo B, o Club Brugge continuou a surpreender ao empatar 0 a 0 com o Atlético de Madrid na Espanha, o que significa que os belgas se classificaram para as oitavas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.

O Porto goleou o Bayer Leverkusen por 3 a 0 na Alemanha no mesmo grupo, deixando uma disputa acirrada pelo segundo lugar na classificação.

O Brugge está invicto com 10 pontos em quatro jogos, enquanto o Porto está em segundo lugar com seis pontos, o Atlético está em terceiro com quatro e o Leverkusen é o último com três.