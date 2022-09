Torcedores do Atlético miram cântico racista em estrela do Brasil antes do clássico de Madri (VÍDEO) — CMIO Esportes

Grupo de torcedores é filmado chamando Vinicius Jr de “macaco” no Estádio Metropolitano

Os torcedores do Atlético de Madrid se tornaram virais depois que um clipe deles cantando um cântico racista direcionado ao Real Madrid e ao astro brasileiro Vinicius Jr foi enviado às mídias sociais antes do clássico de Madri.

A preparação para a partida de domingo foi dominada por uma disputa de racismo em torno do jogador de 21 anos, que foi desencadeada pelo debate sobre se ele deveria fazer sua comemoração de gol no samba se encontrar o fundo da rede em o acessório.

No programa El Chiringuito de Jugones da televisão espanhola na noite de quinta-feira, o principal agente Pedro Bravo ordenou que Vinicius “dejar de ser el mono,” que significa ‘pare de fazer palhaçada’ em espanhol, mas pode ser traduzido literalmente como ‘pare de ser um macaco’.

“Vinicius terá que respeitar os adversários. Se você quer dançar, vá ao Sambódromo no Brasil. Na Espanha, você tem que respeitar a oposição e parar de fazer palhaçadas”, disse. Bravo disse na íntegra.

Enquanto Bravo mais tarde se desculpou por sua explosão e disse que tinha “usado indevidamente” a frase para comunicar que Vinicius Jr foi “fazendo coisas estúpidas” com sua comemoração, um grupo de torcedores do Atlético de Madrid reacendeu a briga, como mostra um clipe compartilhado pela rádio Cope no Twitter e já foi visto mais de dois milhões de vezes.

“Você é um macaco, Vinicius é um macaco” os fãs, que já foram amplamente condenados, são vistos cantando.

Depois de receber apoio de lendas como Pelé e Neymar, Vinicius Jr divulgou um vídeo na noite de sexta-feira, onde prometeu continuar dançando.

“Há semanas começaram a criminalizar minhas danças. Danças que não são minhas”, ele insistiu.

“São de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha…













“São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceite, respeite. Eu não vou parar”, disse o carioca.

Embora o capitão do Atlético de Madrid, Koke, tenha alertado Vinicius Jr que “haverá problemas, com certeza” se ele marcou e dançou no clássico, o presidente do clube, Enrique Cerezo, tentou dissipar as tensões dizendo que pediria a Vinicius Jr para ensiná-lo a dançar samba, “porque eu tenho que ir para o Brasil.”

“Se ele quer comemorar [a goal]deixe-o celebrá-lo com respeito”, Cerezo exigiu.