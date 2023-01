Os subsídios à energia têm um custo enorme para a economia alemã – Reuters – CMIO

Um pacote de ajuda financeira destinado a ajudar empresas e famílias alemãs a lidar com a crise energética custará ao governo federal mais de € 16,6 bilhões (US$ 18 bilhões) até o final de maio, mostra um documento visto pela Reuters.

Espera-se que Berlim gaste cerca de € 14,5 bilhões (US$ 15,75 bilhões) para estabelecer um teto para o preço da eletricidade e um adicional de € 2,14 bilhões (US$ 2,33 bilhões) para subsidiar os custos da rede de transmissão nos próximos dois meses, de acordo com um documento assinado pelo Secretário de Estado das Finanças. Florian Toncar, dirigido ao comitê de orçamento do parlamento.

O teto do preço da eletricidade, projetado para aliviar a pressão dos preços exorbitantes sobre os consumidores, será inteiramente financiado pelo governo federal. O custo da medida, que deve expirar em abril de 2024, deve superar consideravelmente os € 16,6 bilhões (US$ 18 bilhões) que Berlim gastará até maio.

Espera-se que o comitê de orçamento do parlamento alemão aprove o plano de gastos na quarta-feira.

No ano passado, Berlim anunciou planos de gastar cerca de € 83,3 bilhões (US$ 82,8 bilhões) no financiamento do teto do preço da eletricidade para 2023. Faz parte dos € 200 bilhões (US$ 199 bilhões) “escudo defensivo” que o governo disse que alocaria para ajudar os negócios e as famílias do país a lidar com o aumento dos preços da energia.

Nos últimos meses, os preços de referência do gás na Europa foram mais baixos do que o previsto, graças ao clima ameno que ajudou a manter os estoques de gás em níveis acima do normal. Além disso, a fraca demanda pelo combustível dos consumidores asiáticos ajudou os compradores europeus a adquirir as cargas redirecionadas inicialmente destinadas à Ásia.

