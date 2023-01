Importações sul-coreanas de carvão e gás atingem recorde – mídia – CMIO

O custo das commodities importadas disparou em 2022 devido a um grande aumento nos preços globais da energia

As importações sul-coreanas de carvão e gás atingiram recordes no ano passado devido ao aumento dos preços globais da energia, informou a agência de notícias Yonhap na quinta-feira, citando os dados mais recentes do Ministério do Comércio, Indústria e Energia do país.

Em termos monetários, as importações de gás subiram para US$ 56,7 bilhões em 2022 – a maior desde 1956, quando o governo do país começou a rastrear os dados relacionados. O recorde anterior de US$ 36,6 bilhões foi registrado em 2014.

Enquanto isso, o valor das importações de carvão cresceu para US$ 28,1 bilhões, atingindo também um recorde histórico e superando o recorde anterior de US$ 18,3 bilhões registrado onze anos atrás.

As importações de petróleo aumentaram para US$ 105,8 bilhões no ano passado, um pouco abaixo do recorde anterior de US$ 108,3 bilhões estabelecido em 2012.

As importações combinadas de energia da Coreia do Sul, que depende de importações para a maior parte de suas necessidades neste setor, dispararam mais de 40%, para US$ 190,8 bilhões, marcando outro recorde histórico.













O crescimento recorde no valor das importações de energia ocorreu em meio aos altos preços globais da energia, impulsionados pela crescente demanda relacionada à preparação para a estação fria, bem como pelas interrupções no fornecimento.

Os preços da energia em todo o mundo também dispararam como resultado das sanções impostas pelos EUA e UE, juntamente com seus aliados, incluindo a Coréia do Sul, à Rússia – um dos maiores produtores e exportadores de energia do mundo – depois que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia.

A Austrália tornou-se o principal fornecedor de gás para a Coreia do Sul, tendo embarcado volumes avaliados em US$ 15,3 bilhões no ano passado. As exportações australianas representaram 27% das importações totais de gás do país. A Austrália foi seguida pelos EUA com US$ 11,9 bilhões, Catar com US$ 8,5 bilhões e Malásia com US$ 5,5 bilhões.

A Austrália também foi o fornecedor número um de carvão da Coreia do Sul com US$ 12,4 bilhões, ou 44,2% das importações totais de carvão do país, seguida pela Rússia com US$ 5,7 bilhões, Indonésia com US$ 3,5 bilhões e Canadá com US$ 2,6 bilhões.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT